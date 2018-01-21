«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

«Реал Сосьедад»

Семь очков отделяют команду Эусебио Сакристана от зоны вылета. Акцентируем на этом внимание потому, что следующие матчи с «Вильярреалом» и тезками из Мадрида. Между ними затесается и матч с «Депортиво». В любом случае очень талантливый состав не может считать достойным 15-ю строчку турнирной таблицы.

Слабая защита тому виной. Даже среди ближайших конкурентов по нижней части турнирки «бело-голубые» — одна из самых «дырявых» команд. За 19 матчей команда Сакристана пропустила 34 гола. Что интересно, пропускает «Сосьедад» больше именно на «Аноэте» — 21 гол.

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Ближе к экватору сезона «Реал Сосьедад» игру в защите подравнял и не пропускал больше двух голов. Но хотя бы один пропускал регулярно. В последнем туре против «Барселоны» вообще «глотнул» четыре. Игроки Сакристана забили первыми, но чудо-Месси организовал своей команде победу.

«Сельта»

«Кельты» выше «Сосьедада» на четыре позиции в турнирной таблице. Хотя разница между ними всего два пункта. «Сельта» редко играет на выезде вничью – всего одна «мировая» в десяти матчах на чужих стадионах. Факт забивной способности сегодняшних хозяев позволяет нам предположить, что матч будет бескомпромиссным.

Также стоит отметить и выездную результативность команды Хуана Карлоса Унсуэ. Она гораздо выше на чужих стадионах: 20 забитых против 13-ти дома. Серия из трех матчей без поражений добавляет «небесным» уверенности в предстоящем матче.

Более того, ничьи с мадридским «Реалом» (2:2) и каталонской «Барселоной» в первом матче Кубка (1:1) наверняка дали толчок рассуждениям в раздевалке о своей боеспособности. Ведь в матче с «Барсой» «Сельта» проявила характер и отыгралась (а по владению вообще выиграла – 54%), а в матче с «Реалом» забила первой и могла побеждать, забей Аспас пенальти.

Прогноз

1,61«ТБ 2,5»

У «Реала Сосьедад» потенциально пять потерь на этот матч. Самые важные: Иньего Мартинес, Сурутуса и Прието. У «Сельты» все живы-здоровы. Мы считаем, что это и психологическая уверенность «кельтов» скажется кардинально. Хотите рискнуть, ставьте на «2Х». Букмекеры дают за такой исход коэффициент 1,99.

Не хотите – «пуляйте» на «ТБ 2,5» за 1,61. Мы настаиваем на последней ставке – она «зайдет» с большей вероятностью. Лучше синица в руках, как говорится.

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