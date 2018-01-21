ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    За крылья журавля поймать или синицу подержать?

    «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Даниэль Васс
    Даниэль Васс
    www.dr.dk
    В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» 21 января примет на «Аноэте» «Сельту». Матеу Лаос даст стартовый свисток в 20:30 мск.

    «Реал Сосьедад»

    Семь очков отделяют команду Эусебио Сакристана от зоны вылета. Акцентируем на этом внимание потому, что следующие матчи с «Вильярреалом» и тезками из Мадрида. Между ними затесается и матч с «Депортиво». В любом случае очень талантливый состав не может считать достойным 15-ю строчку турнирной таблицы.

    Слабая защита тому виной. Даже среди ближайших конкурентов по нижней части турнирки «бело-голубые» — одна из самых «дырявых» команд. За 19 матчей команда Сакристана пропустила 34 гола. Что интересно, пропускает «Сосьедад» больше именно на «Аноэте» — 21 гол.

    Все прогнозы на спорт

    Ближе к экватору сезона «Реал Сосьедад» игру в защите подравнял и не пропускал больше двух голов. Но хотя бы один пропускал регулярно. В последнем туре против «Барселоны» вообще «глотнул» четыре. Игроки Сакристана забили первыми, но чудо-Месси организовал своей команде победу.

    «Сельта»

    «Кельты» выше «Сосьедада» на четыре позиции в турнирной таблице. Хотя разница между ними всего два пункта. «Сельта» редко играет на выезде вничью – всего одна «мировая» в десяти матчах на чужих стадионах. Факт забивной способности сегодняшних хозяев позволяет нам предположить, что матч будет бескомпромиссным.

    Еще прогнозы
    Хьюстон — Миннесота1,83 Салават Юлаев — ЦСКА1,88 Тампа-Бэй — Вегас1,97 Герта — Боруссия Д1,83 Кан — Марсель1,94 Хетафе — Атлетик3,18 Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    Также стоит отметить и выездную результативность команды Хуана Карлоса Унсуэ. Она гораздо выше на чужих стадионах: 20 забитых против 13-ти дома. Серия из трех матчей без поражений добавляет «небесным» уверенности в предстоящем матче.

    Более того, ничьи с мадридским «Реалом» (2:2) и каталонской «Барселоной» в первом матче Кубка (1:1) наверняка дали толчок рассуждениям в раздевалке о своей боеспособности. Ведь в матче с «Барсой» «Сельта» проявила характер и отыгралась (а по владению вообще выиграла – 54%), а в матче с «Реалом» забила первой и могла побеждать, забей Аспас пенальти.

    Прогноз

    1,61«ТБ 2,5»

    У «Реала Сосьедад» потенциально пять потерь на этот матч. Самые важные: Иньего Мартинес, Сурутуса и Прието. У «Сельты» все живы-здоровы. Мы считаем, что это и психологическая уверенность «кельтов» скажется кардинально. Хотите рискнуть, ставьте на «2Х». Букмекеры дают за такой исход коэффициент 1,99.

    Не хотите – «пуляйте» на «ТБ 2,5» за 1,61. Мы настаиваем на последней ставке – она «зайдет» с большей вероятностью. Лучше синица в руках, как говорится.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победит ли «Боруссия» без Обамеянга?
  • 4,82
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов