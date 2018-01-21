«Алавес» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

«Алавес»

Бескомпромиссная команда. «Едоки бобов» в этом сезоне еще ни разу не играли вничью. Это феномен, потому как Абелардо Фернандес не зациклен на использовании какой-то одной схемы. Игроки действуют по-разному. Но результат приходит один – либо пан, либо пропал.

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«Сейчас» «лисицы» находятся на расстоянии всего двух очков от зоны вылета. Но благодаря трехматчевой победной серии на своем стадионе есть надежды на лучшее будущее. Хотя, нет – в ближайшее время нет надежды на улучшение позиций. Скорее всего, команда Абелардо Фернандеса попадет в эту самую зону вылета.

Календарь у «Алавеса» не ахти: «Валенсия» в Кубке, «Барселона», «Сельта» и «Вильярреал» в чемпионате. Но, смотря на последний матч с «Севильей», слабая надежда теплиться в сердцах болельщиков «лисиц».

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У «нервионцев» кризис, но все же. В том матче «Алавес» нанес больше ударов в створ (3 против 1), подал больше угловых – 5. И фолов было больше – ниже 18 этот показатель у «славных» редко опускается.

«Леганес»

У «Леганеса» матч в запасе – 16-й тур против «Реала М» так и не сыграли. Встреча пройдет 21-го февраля. Если уж совсем размечтаться, то чисто гипотетически, «Леганес» может взять три очка. Это позволит команде Асьера Гаритано подняться в таблице на 9-ю позицию (по состоянию на текущий тур).

Вон в Кубке «Pepineros» уже показали, что против «галактикос» можно и нужно играть. Да, Зидан не выпустил основообразующих игроков, но «Реал» есть «Реал». К тому же – Иско и Модрич вышли на замену, Асенсио играл с начала. А забить Марко удалось только на 89-й минуте.

Если бы не провальный первый тайм (один удар – и тот мимо), можно было бы загнать «великана». Но проблема первых таймов обычна для коллектива Гаритано – в матчах с «Вильярреалом» в Кубке и «Реалом Сосьедад» в чемпионате была та же история.

По фолам: в последних трех матчах (два кубковых и матч Примеры) «Леганес» заработал десять желтых и меньше 14 фолов не совершал.

Прогноз

1,83«первая желтая: с 23 по 90 минуты»

Три из последних четырех очных встреч на «Мендисороссе» произошли в Сегунде. И три (одна в Примере, две – в Сегунде) закончились вничью. Матч первого круга остался за коллективом Асьера Гаритано (1:0). «Lega» имел определенное преимущество: 14-6 по ударам, 4-2 по угловым. Даже фолов совершил больше – 18.

2,00«тотал желтых: 4-6»

Вообще ожидаем, что команды будут нарушать много. Когда есть потери, остается надеяться на надежность сзади. У хозяев не смогут сыграть Дуарте (дисквалификация) и Альвис Бурги, под вопросом Ману Гарсия. У гостей в «подвешенном» состоянии Мауро дос Сантос и Шимановски. Точно не сыграет Херед Гумбау (дисквалификация).

Наш выбор – «первая желтая карточка: с 23 по 90 минуты» за 1,83. Также интересной видится ставка на «тотал желтых: 4-6» за 2.

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