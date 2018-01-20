«Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января

«Атлетико»

В январе «матрасники» выдали четырехатчевую победную серию, начав ее с выездного разгрома «Льейды Эспортиу» (4:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании — свой первый мяч после возвращения забил нападающий Диего Коста.

Затем «Атлетико» в рамках Примеры победил «Хетафе» (2:0) — Диего Коста также отличился голом, но был удален за вторую желтую карточку.

Ответный матч с «Льейдой» был выиграл со счетом 3:0, Коста хоть и не забил, но записал на свой счет ассист.

Затем «Атлетико» на выезде победил «Эйбар» (1:0) в матче чемпионата Испании, а в первом четвертьфинальном матче Кубка проиграли на своем поле «Севилье» (1:2), пропустив на последних минутах. Очередной мяч на счету Диего Косты.

1,85«Атлетико» выиграет первый тайм и матч «Атлетико» с 42 очками идет на 2-м месте, на 9 очков отставая от «Барселоны». Разница мячей 28-8 — у «матрасников» самая надежная оборона в лиге.

Лучшие бомбардиры «Атлетико» — Анхель Корреа и Антуан Гризманн, забившие по 5 мячей в Примере. Аргентинец добавил к голам еще и две передачи, а у Гризманна и вовсе 5 ассистов. Кевин Гамейро отличился голами 4 раза и отдал 3 голевых передачи.

Из-за травмы не сыграет защитник Филипе Луис.

«Жирона»

«Альбирохос» выступают всего в одном турнире, с 26 очками занимая 10-е место. Разница мячей 28-28.

В декабре «Жирона»уступила на своем поле «Алавесу» (2:3), упустив преимущество в два мяча и пропустив три гола в концовке встречи.

Затем на выезде подопечные Пабло Мачина победили «Эспаньол» (1:0), а вернувшись домой, с тем же счетом победили «Хетафе».

2017-й год «Жирона» закрыла разгромными выездным поражение от «Эйбара» со счетом 1:4. Новый год начался гостевым поражением от «Валенсии» (1:2).

1,95Коста забьет В последнем матче бело-красные на своем поле растоптали «Лас-Пальмас», забив шесть безответных мячей. Три гола забил кенийский нападающий Майкл Олунга.

Лучший бомбардир «Жироны» — Кристиан Стуани с 10 голами. 7 мячей и 3 ассиста у Кристиана Порту.

Из-за травмы матч пропустят защитники Педро Алькала и Марк Муньеса, а также голкипер Хосе Суарес.

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. «Жирона» вела со счетом 2:0, но во втором тайме «Атлетико» в меньшинстве сумел отыграться.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,35.

За успех «Жироны» предлагают 11,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,50.

1,91Забьет только «Атлетико» После проваленной концовки кубкового матча, мадридцы будут еще внимательнее в обороне, так что гостям вряд ли удастся отличиться. Обе команды не слишком много забивают, так что изобилия голов не будет.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,57 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Жироны" +2 гола» — за 1,65.

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