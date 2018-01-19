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    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 19 января

    Бундеслига Футбол Германии Герта Боруссия Д
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    Футболисты «Герты»
    Футболисты «Герты»
    herthabsc.de
    Открывать 19-ый тур Бундеслиги 19-го января будут «Герта» и «Боруссия» Дортмунд. Матч начнется в 22:30 мск.

    «Герта»

    Подопечные Дардаи после 18-ти матчей чемпионата разместились на 11-й строке турнирной таблицы. «Бело-голубые» имеют в своем активе 24 очка (+6=6-6).

    В последних трех поединках «Герта» смогла одержать две победы при одном поражении. Одолели «Ганновер» (3:1) на своем поле и переиграли на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Стартовый матч в новом году закончился минимальным поражением от «Штутгарта» (0:1).

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    «Старая дама» последний раз проиграла на своем поле «Боруссия» Д (0:4) в 2014 году. После той встречи «Герта» победила в двух играх (2:1 1:0) и одну свела вничью (0:0). Матч первого круга принес победу «шмелям» со счетом 2:0.

    Под большим вопросом принять участие в предстоящем поединке у защитника Петера Пекарика и полузащитника Александра Эссвайна.

    «Боруссия» Д

    «Чёрно-жёлтые» вот уже как два поединка не могут одержать победу в Бундеслиги. Закончили 2017 год поражением от «Баварии» (1:2). А первый матч нового года закончился безголевой ничьей в игре против «Вольфсбурга».

    «Шмели» на данный момент занимают четвертое место. В этих поединках команда смогла заработать 29-ть баллов. Отставание от первого места составляет 15-ть очков.

    «Боруссия» в этом сезоне будет вести борьбу за попадание в топ-4. Ведь претендентов на призовые места в этом чемпионате предостаточно.

    1,83победа или ничья «Герты»

    Пропустит эту игру защитник Марсель Шмельцер. Полузащитники Рафаэль Геррейро и Кристиан Пулишич могут пропустить этот поединок, если не успеют восстановиться к предстоящему матчу.

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение «шмелям». Шанс на их победу оценен коэффициентом в 2,04. Победа «Герты» — 3,65, ничья — 3,65.

    «Бело-голубые» три сезона подряд не проигрывают своему оппоненту на своем поле. И учитывая нынешнее состояние «чёрно-жёлтых» рискнем предположить, что не проиграют и в этом. Наш прогноз на этот матч — победа или ничья «Герты» за 1,83.

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