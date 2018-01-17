ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли «Алавес» повторить подвиг прошлого сезона?

    «Валенсия» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января

    Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Алавес
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Алавеса»
    Футболисты «Алавеса»
    deportivoalaves.com
    В среду, 17 января, «Валенсия» на «Месталье» примет «Алавес» в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Встреча начнется в 21:00 по мск.

    «Валенсия»

    «Оранжевые» в этом розыгрыше Кубка Испании успели убрать со своего пути уже двух соперников. В 1/16 финала Кубка Короля «Валенсия» в двух матчах нанесла поражение «Сарагосе» (4:1 2:0), которая представляет Сегунду.

    В следующем раунде переиграли аутсайдера Ла Лиги «Лас Пальмас» (1:1 4:0). Матчи Примеры принесли «летучим мышкам» две виктории. На «Месталье» не без труда смогли одолеть «Жирону» со счетом 2:1. А в прошедший уик-энд привезли три очка из Ла-Коруньи, переиграв местный «Депортиво» (2:1).

    Еще прогнозы

    «Валенсия» после 19-ти матчей Ла Лиги занимает третье место имея в своем активе 40-к баллов. Подопечные Марселино отстают от второго места на два очка и опережают четвертый «Реал» на восемь. Что правда «сливочные» имеют игру в запасе.

    Игра первого круга между этими командами принесла победу «летучим мышкам» со счетом 2:1.

    «Алавес»

    Финалист прошлого Кубка Испании в этом турнире смог выбит уже двоих оппонентов. Примечательно, что аутсайдер Примеры одержал победы во всех поединках.

    1\16 финала Кубка Короля принесла «славным» две победы против клуба Ла Лиги «Хетафе» (3:0 1:0). В 1/8 команда Абелардо смогла положить на лопатки клуб с Сегунды Б «Форментере» (3:1 2:0).

    В Примере «Алавес» сыграл два матча в январе. Один поединок проиграли «Атлетику» Бильбао со счетом 0:2 на выезде. Игра 19-го тура принесла «славным» победу на своем поле над «Севильей» (1:0).

    2,11обе забьют: да

    Эта победа позволила «Алавесу» покинуть зону вылета и оторваться от ближайшего преследователя на два очка.

    Прогноз

    Очевидно, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают «Валенсию», предлагая на их победу в первом матче Кубка Короля кэфф 1,35.

    Но не стоит забывать что «Алавес» в прошлом Кубке Испании в финале был остановлен только «Барселоной» (1:3). Победу они скорее всего не одержать, но свой гол забить должны. И ставка обе забьют: да за 2,11 выглядит приемлемо.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. У каждого свои задачи
  • 5,12
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов