«Валенсия» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января

«Валенсия»

«Оранжевые» в этом розыгрыше Кубка Испании успели убрать со своего пути уже двух соперников. В 1/16 финала Кубка Короля «Валенсия» в двух матчах нанесла поражение «Сарагосе» (4:1 2:0), которая представляет Сегунду.

В следующем раунде переиграли аутсайдера Ла Лиги «Лас Пальмас» (1:1 4:0). Матчи Примеры принесли «летучим мышкам» две виктории. На «Месталье» не без труда смогли одолеть «Жирону» со счетом 2:1. А в прошедший уик-энд привезли три очка из Ла-Коруньи, переиграв местный «Депортиво» (2:1).

«Валенсия» после 19-ти матчей Ла Лиги занимает третье место имея в своем активе 40-к баллов. Подопечные Марселино отстают от второго места на два очка и опережают четвертый «Реал» на восемь. Что правда «сливочные» имеют игру в запасе.

Игра первого круга между этими командами принесла победу «летучим мышкам» со счетом 2:1.

«Алавес»

Финалист прошлого Кубка Испании в этом турнире смог выбит уже двоих оппонентов. Примечательно, что аутсайдер Примеры одержал победы во всех поединках.

1\16 финала Кубка Короля принесла «славным» две победы против клуба Ла Лиги «Хетафе» (3:0 1:0). В 1/8 команда Абелардо смогла положить на лопатки клуб с Сегунды Б «Форментере» (3:1 2:0).

В Примере «Алавес» сыграл два матча в январе. Один поединок проиграли «Атлетику» Бильбао со счетом 0:2 на выезде. Игра 19-го тура принесла «славным» победу на своем поле над «Севильей» (1:0).

2,11обе забьют: да

Эта победа позволила «Алавесу» покинуть зону вылета и оторваться от ближайшего преследователя на два очка.

Прогноз

Очевидно, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают «Валенсию», предлагая на их победу в первом матче Кубка Короля кэфф 1,35.

Но не стоит забывать что «Алавес» в прошлом Кубке Испании в финале был остановлен только «Барселоной» (1:3). Победу они скорее всего не одержать, но свой гол забить должны. И ставка обе забьют: да за 2,11 выглядит приемлемо.

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