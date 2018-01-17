«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января

«Эспаньол»

Футболисты «Эспаньола» в текущем сезоне Кубка Испании стартовали со стадии 1/16 финала, в которой одолели «Тенерифе» (0:0 и 3:2). После этого они сломили сопротивление «Леванте» (1:2 и 2:0), пробившись в четвертьфинал.

Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте» СМИ – о победе «Барселоны» над «Реал Сосьедадом» В турнирной таблице чемпионата Испании «попугаи» занимают 14-е место по итогам 19 сыгранных туров, в которых они набрали 24 очка.

В 2018 году подопечные Кике Санчеса Флореса еще не проигрывали, обыграв «Малагу» (1:0) и сыграв вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

Среди травмированных у «Эспаньола» значится только вратарь Лопес Гарроте Адриан.

«Барселона»

Каталонская «Барселона» стартовала в Кубке Испании с победы над «Мурсией» (3:0 и 5:0). Затем «сине-гранатовые» разобрались с «Сельтой» (1:1 и 5:0).

Если говорить о национальном первенстве, то там команда Эрнесто Вальверде уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

В этом сезоне Примеры «Барселона» не потерпела ни одного поражения, одержав 16 побед при трех ничьих.

В 2018 году «сине-гранатовые» на своем поле разгромили «Леванте» (3:0), а также в гостях победили «Реал Сосьедад» (4:2).

В лазарете «Барселоны» находятся Фелипе Коутиньо, Усман Дембеле, Пако Алькасер, Жерар Деулофеу и Самюэль Умтити.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1,30, победа «Эспаньола» — 9,10, ничья – 5,80.

1,95Победа «Эспаньола» с форой +1,5

Очевидно, что «сине-гранатовые» значительно сильнее своего соперника, о чем говорят результаты нынешнего сезона.

Однако важно понимать, что игра пройдет на поле «Эспаньола», где хозяева отдадут все силы на борьбу с принципиальным соперником.

Кроме того, Вальверде должен предоставить большой группе игроков время на отдых, поэтому, скорее всего, мы увидим резервный состав его команды. Именно поэтому мы бы поставили на «победу хозяев с форой +1,5», за 1,95.

1,78«Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5

Еще один вариант – «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1,78. При всем уважении к «Эспаньолу», но он вряд ли выиграет даже у дублеров «Барселоны», которые в свою очередь не смогут устроить голевую феерию.

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