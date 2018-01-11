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    Сегунда важнее Кубка?

    «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки на Кубок Испании 11 января

    Кубок Испании Футбол Испании Севилья
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    «Кадис» — «Севилья»
    «Кадис» — «Севилья»
    sevillafc.es
    В четверг, 11 января, «Севилья» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча – в 21:30 мск.

    «Севилья»

    «Нервионцы» довольно-таки неожиданно уступили в севильском дерби. Подопечные Винченцо Монтеллы были нещадно биты на родной арене «Бетисом» со счетом 3:5.

    «Севилья» ни как не может прийти в себя после разгрома от мадридского «Реала» (0:5). После той игры «красно-белые» провели еще четыре поединка и смогли победить только в одном. Команда Монтеллы смогла одолеть своего предстоящего соперника по-кубковому противостоянию в первом матче (2:0).

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    Валенсия — Лас-Пальмас2,60 Миннесота — Кливленд1,95 Атлетико — Льейда Эспортиу1,83 Торонто — Коламбус1,94 Амур — Барыс1,60 Ницца — Монако1,90 Манчестер Сити — Бристоль Сити3,75 Вильярреал — Леганес2,10 Нэшвилл — Эдмонтон2,45 Сент-Луис — Флорида1,81 Спартак — ХК Сочи1,68 Реал Мадрид — Нумансия1,87 Челси — Арсенал1,82 Челси — Арсенал1,85 Байер — Бавария3,50 Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Все прогнозы на спорт

    Севильцы после 18-ти матчей чемпионата расположились на 5-й строке, сумев заработать 29 баллов. Правда, больше чем 5-е место, на данный момент «нервионцам» тяжело будет рассчитывать. Хотя отставание от «сливочных» составляет всего три очка, но с такой игрой будет практически невозможно попасть в топ-4.

    В 1/16 финала «Севилья» убрала со своего пути «Картахену», обыграв их в двух встречах (3:0 4:0).

    «Кадис»

    Футбольный клуб из Андалусии в этом розыгрыше Кубка Короля уже успел пройти трех соперников. В 1/64 «Кадис» выбил «Альмерию» (1:0), в следующем раунде обыграли «Осасуну» (1:0).

    Затем последовала очередь другой команды из Севильи. Подопечные Альваро Сервера в двухматчевом противостоянии победили «Бетис» с общим счетом 6:5. При этом «Кадис» проиграл первый матч на своем поле со счетом 1:2, но в ответной игре одержал победу (5:3).

    После 21-го матче в Сегунде команда Сервера занимает второе место, которое дает право повыситься в классе. В матче прошлого тура «желто-синее» обыграли на своем поле «Гренаду» (1:0).

    Прогноз

    «Севилья» перед предстоящей встречей имеет задел в два мяча. Одному из лидеров Сегунды будет очень трудно отыграть эту разницу. «Кадис» в этом розыгрыше Кубка смог отыграть домашнее поражение у другой севильской команды. Но тогда «желто-синее» смогли забить на своем поле.

    1,93обе забьют: да

    Скорее всего «нервионцы» не должны испытать проблемы с проходом в следующий раунд. И в предстоящем матче будут играть по-результату. Не исключено, что Монтелла выставит не основной состав, что позволит командам играть в открытый футбол. Вариант обе забьют: да за 1,93 очень не плох для этого поединка.

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