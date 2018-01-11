«Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки на Кубок Испании 11 января

«Севилья»

«Нервионцы» довольно-таки неожиданно уступили в севильском дерби. Подопечные Винченцо Монтеллы были нещадно биты на родной арене «Бетисом» со счетом 3:5.

«Севилья» ни как не может прийти в себя после разгрома от мадридского «Реала» (0:5). После той игры «красно-белые» провели еще четыре поединка и смогли победить только в одном. Команда Монтеллы смогла одолеть своего предстоящего соперника по-кубковому противостоянию в первом матче (2:0).

Севильцы после 18-ти матчей чемпионата расположились на 5-й строке, сумев заработать 29 баллов. Правда, больше чем 5-е место, на данный момент «нервионцам» тяжело будет рассчитывать. Хотя отставание от «сливочных» составляет всего три очка, но с такой игрой будет практически невозможно попасть в топ-4.

В 1/16 финала «Севилья» убрала со своего пути «Картахену», обыграв их в двух встречах (3:0 4:0).

«Кадис»

Футбольный клуб из Андалусии в этом розыгрыше Кубка Короля уже успел пройти трех соперников. В 1/64 «Кадис» выбил «Альмерию» (1:0), в следующем раунде обыграли «Осасуну» (1:0).

Затем последовала очередь другой команды из Севильи. Подопечные Альваро Сервера в двухматчевом противостоянии победили «Бетис» с общим счетом 6:5. При этом «Кадис» проиграл первый матч на своем поле со счетом 1:2, но в ответной игре одержал победу (5:3).

После 21-го матче в Сегунде команда Сервера занимает второе место, которое дает право повыситься в классе. В матче прошлого тура «желто-синее» обыграли на своем поле «Гренаду» (1:0).

Прогноз

«Севилья» перед предстоящей встречей имеет задел в два мяча. Одному из лидеров Сегунды будет очень трудно отыграть эту разницу. «Кадис» в этом розыгрыше Кубка смог отыграть домашнее поражение у другой севильской команды. Но тогда «желто-синее» смогли забить на своем поле.

1,93обе забьют: да

Скорее всего «нервионцы» не должны испытать проблемы с проходом в следующий раунд. И в предстоящем матче будут играть по-результату. Не исключено, что Монтелла выставит не основной состав, что позволит командам играть в открытый футбол. Вариант обе забьют: да за 1,93 очень не плох для этого поединка.

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