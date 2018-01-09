«Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января

«Манчестер Сити»

«Горожане», с огромным отрывом лидирующие в чемпионате Англии, последний раз потерпели поражение в начале декабря, проиграв на выезде «Шахтеру» (1:2).

Это был ничего не решающий матч последнего тура группового этапа ЛЧ, на который Хосеп Гвардиола отправил полурезервный состав.

До поражения на Украине «Сити» не проигрывал 21 матч во всех турнирах, выиграв 19 встреч, а после матча с «Шахтером» беспроигрышная серия составила 9 матчей (7 побед).

В четвертьфинале Кубка Лиги «МанСити» не без труда прошел «Лестер» — упустив на последней минуте основного времени минимальную победу, подопечные Гвардиолы в итоге победили по пенальти — 1:1 (4:3).

После этого «Манчестер» на своем поле разгромил «Борнмут» (4:0) в матче АПЛ, а на выезде одержал минимальную победу над «Ньюкаслом» (1:0) и не справился с «Кристал Пэлассом» (0:0).

3,75Серхио Агуэро забьет и «МанСити» выиграет 2-0, 3-0 или 4-0 Новый год «Сити» начал с домашней победы над «Уотфордом» (3:1), а в последнем матче в рамках Кубка Англии разгромил «Бернли» (4:1).

Лучший бомбардир «Сити» в АПЛ — Рахим Стерлинг, забивший 14 мячей, еще 13 голов у Серхио Агуэро, 8 мячей забил Габриэл Жесус, по 6 у Кевина Де Брюйне и Лероя Сане.

«Бристоль Сити»

«Бристоль» выступает в Чемпионшипе и после 26 туров занимает с 47 очками 4-е место, всего на 2 балла оставая от дающего путевку в АПЛ второго места.

В 1/4 финала Кубка лиги подопечные Ли Джонсона неожиданно для всех одолели «МЮ» со счетом 2:1 — бристольцы забили первыми, а после того как Ибрагимович сравнял счет, вырвали победу на последних минутах.

После этого, в рамках Чемпионшипа «малиновки» на выезде ушли от поражения в матче с КПР (1:1) и победили «Рединг» (2:0).

1,73Забьет только «МанСити» А затем началась черная полоса — в матче чемпионата «Бристоль Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону» (2:1) и на выезде был разгромлен «Астон Виллой» (5:0), а в последнем матче вылетел из Кубка Англии, крупно проиграв на выезде «Уотфорду» (0:3).

Лучший бомбардир «Бристоля» — Бобби Рид, забивший 12 голов, еще 6 мячей на счету Эйдена Флинта, по 5 голов забили Джейми Пэтерсон и Фамара Дьедиу.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Манчестер Сити», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,15.

За успех «Бристоля» предлагают 17,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 7,50.

1,70«МанСити» забьёт первым и первый гол до и включая 30 мин. Несмотря на то, что «Бристоль» выглядит явным аутсайдером (особенно учитывая его черную полосу), за «малиновок» может сыграть то, что Гвардиола, учитывая двухматчевый характер полуфинала и предстоящий матч с «Ливерпулем», может выставить резервный состав, чтобы поберечь игроков. С другой стороны, это полуфинал Кубка, а в чемпионате «МанСити» может потерять очки ничего не боясь, испанец может и состорожничать, так что шансов у «Бристоля» не практически никаких. Особенно учитывая слабую игру команды на выезде в последних матчах — вряд ли бристольцам удастся отличиться в предстоящей встрече.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,61 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,70, а также европейский гандикап «победа "Бристоля" +3 гола» — за 1,60.

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