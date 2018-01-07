ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Будет ли повторение декабрьского матча?

    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 7 января

    Кубок Франции Футбол Франции Ренн ПСЖ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
    psg.fr
    В воскресенье, 7 января, «Ренн» примет ПСЖ в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на стадионе «Роазон Парк», начнется в 23:00 по мск.
    «Ренн»

    Подопечные Сабри Лямуши подходят к кубковым противостояниям с серией из двух поражений подряд. «Ренн» проиграл в этих матчах первой и второй команде чемпионата.

    В рамках 18-го тура «красно-чёрные» на «Роазон Парк» уступили предстоящему сопернику — 1:4. Что правда парижане смогли окончательно добить соперника только после удаления в их составе.

    Еще прогнозы

    Игра с «Монако» (1:2) вышла более напряженной, Ренн пропустил второй гол на 81-й минуте. Сейчас в Лиги 1 команда Лямуши расположилась на 9-й строке, имея в своем активе 25 очков.

    ПСЖ

    «Красно-синие» уверено расположились на самой вершине Лиги 1. После 19-ти матчей чемпионата ПСЖ заработал 50 баллов, что на 9-ть пунктов больше чем у ближайших преследователей.

    Парижане имеют четырехматчевую победную серию на внутренней арене. Три победы в чемпионате и одна в кубке французской лиги.

    Но во всех этих поединках подопечные Унаи Эмери неизменно пропускали хотя бы один гол. ПСЖ вступает в четвертый свой турнир этого сезона.

    1,76Обе забьют: нет

    В этом месяце парижане проведут шесть игр, поэтому не исключено, что на кубковые поединки выйдет не основной состав.

    Прогноз

    2,00ПСЖ победит и не пропустит: да

    Так как в прошлом месяце ПСЖ неизменно пропускал и играл на ТБ 2,5. А их оппонент неизменно забивал во всех декабрьских матчах, можно будет предположить, что этот поединок не принесет феерию голов.

    Обе забьют: нет за 1,76, ТМ 3,5 за 1,66, ПСЖ победит и не пропустит: да за 2,00 — есть из чего выбрать в этих событиях.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поставит ли «Дерби» шлагбаум перед Моуринью?
  • 12,78
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов