«Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 7 января

Подопечные Сабри Лямуши подходят к кубковым противостояниям с серией из двух поражений подряд. «Ренн» проиграл в этих матчах первой и второй команде чемпионата.

В рамках 18-го тура «красно-чёрные» на «Роазон Парк» уступили предстоящему сопернику — 1:4. Что правда парижане смогли окончательно добить соперника только после удаления в их составе.

Игра с «Монако» (1:2) вышла более напряженной, Ренн пропустил второй гол на 81-й минуте. Сейчас в Лиги 1 команда Лямуши расположилась на 9-й строке, имея в своем активе 25 очков.

ПСЖ

«Красно-синие» уверено расположились на самой вершине Лиги 1. После 19-ти матчей чемпионата ПСЖ заработал 50 баллов, что на 9-ть пунктов больше чем у ближайших преследователей.

Парижане имеют четырехматчевую победную серию на внутренней арене. Три победы в чемпионате и одна в кубке французской лиги.

Но во всех этих поединках подопечные Унаи Эмери неизменно пропускали хотя бы один гол. ПСЖ вступает в четвертый свой турнир этого сезона.

1,76Обе забьют: нет

В этом месяце парижане проведут шесть игр, поэтому не исключено, что на кубковые поединки выйдет не основной состав.

Прогноз

2,00ПСЖ победит и не пропустит: да

Так как в прошлом месяце ПСЖ неизменно пропускал и играл на ТБ 2,5. А их оппонент неизменно забивал во всех декабрьских матчах, можно будет предположить, что этот поединок не принесет феерию голов.

Обе забьют: нет за 1,76, ТМ 3,5 за 1,66, ПСЖ победит и не пропустит: да за 2,00 — есть из чего выбрать в этих событиях.

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