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    Ждет ли «Барселону» успех в Виго?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января

    Кубок Испании Футбол Испании Сельта Барселона
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    «Барселона» — «Сельта»
    «Барселона» — «Сельта»
    sport.es
    В четверг, 4 января, «Сельта» на своем поле примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Балаидос», начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Сельта»

    Свой турнирный путь в Кубке Испании текущего сезона футболисты «Сельты» начали с противостояния с «Эйбаром», из которого уверенно вышли победителями – 2:1 и 1:0.

    В национальном первенстве команда из Виго побеждает не так часто – всего шесть побед в 17 сыгранных турах.

    В турнирной таблице подопечные Хуана Карлоса Унсуэ идут лишь на 11-й позиции, хотя их отставание от зоны еврокубков пока некритично, так что они способны поправить свое положение.

    В своих четырех последних матчах «Сельта» смогла обыграть только «Депортиво» (3:1), проиграв «Вильярреалу» (0:1) и «Валенсии» (1:2), а также сыграв вничью с «Барселоной» (2:2).

    Что касается травмированных, то в лазарете галисийцев находится защитник Кевин.

    «Барселона»

    Каталонская «Барселона» на старте Кубка Испании уверенно разобралась со скромной «Мурсией», победив со счетом 3:0 и 5:0.

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    Также уверенно «сине-гранатовые» выступают и в чемпионате Испании, где они возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя сразу на девять очков.

    В 17 сыгранных турах «Барселона» одержала 14 побед и всего три раза сыграла вничью – с «Атлетико» (1:1), «Валенсией» (1:1) и «Сельтой» (2:2).

    В своем последнем матче каталонцы нанесли крупное поражение мадридскому «Реалу» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу», чем, безусловно, подняли себе настроение.

    Тренерский штаб команды пока не может рассчитывать на Пако Алькасера, Усмана Дембеле, Жерара Деулофеу и Самюэля Умтити.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1,68, победа «Сельты» — 4,50, ничья – 4,30.

    2,05Победа «Барселоны» с форой -1

    Очевидно, что на данный момент каталонцы сильнее галисийцев, у которых в текущем сезоне мало что получается.

    Из позитива для команды из Виго можно вспомнить разве что ничью с «сине-гранатовыми» в недавнем матче чемпионата Испании. Однако, как нам кажется, «Барселона» тогда немного недооценила соперника, за что и поплатилась.

    В этот раз команда Эрнесто Вальверде не должна повторить ошибок прошлого. В пользу гостей сыграет и тот факт, что уже в конце недели «Сельту» ждет тяжелая встреча с «Реалом» в Примере, поэтому она будет просто вынуждена экономить силы. Нам кажется, что ставка на «победу "Барселоны" с форой -1» за 2,05 должна себя оправдать.

    1,75Обе забьют и тотал больше 2,5

    Еще один вариант – «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,75. Не секрет, что «Барселона» играет очень результативно, но и в обороне часто ошибается, чем «Сельта» должна воспользоваться, если надеется пройти в четвертьфинал.

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