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    «Барса», «Барса» только «Барса»

    Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/18

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    «Барселона» — чемпион Испании 2016
    «Барселона» — чемпион Испании 2016
    fcbarcelona.cat
    После победы «Барселоны» в Эль-Классико шансы на победу каталонцев в Ла Лиги значительно выросли

    Bwin

    Австрийцы без тени сомнения уверены в победе «Барселоны» в этом сезоне в Ла Лиги, оцениваю их победу коэффициентов всего лишь в 1,06.

    После поражение «Реала» в Эль-Классико bwin дает на их победу в чемпионате 12 к 1. На «Атлетико» австрийские букмекеры предлагают кэфф в 25,00. Шансы «Валенсии» — 81 к 1, а «Севильи» — 501 к 1.

    Остальные команды оцениваются кэффом больше 1000 и поэтому не стоит обращать внимание на них.

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    Хаддерсфилд — Сток Сити1,74 Чехия – Россия1,68 Вест Бромвич — Эвертон1,79 Амур — Северсталь2,00 Борнмут — Вест Хэм1,91 Ливерпуль — Суонси2,02 Манчестер Юнайтед — Бернли2,15 Челси — Брайтон1,55 Тоттенхэм — Саутгемптон2,03 Уотфорд — Лестер1,50 Лацио — Фиорентина3,25 Денвер — Юта1,90 Авангард — Салават Юлаев2,01 Барыс — Ак Барс1,77 Ньюкасл — Манчестер Сити1,61 Милан — Интер2,12 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Кротоне — Наполи3,45 Сент-Луис — Нэшвилл2,21 Питтсбург — Коламбус2,40 Кристал Пэлас — Арсенал1,85 Все прогнозы на спорт

    William Hill

    Английская букмекерская контора предлагает на победу каталонцев в чемпионате Испании коэффициентом 1,05. Но на «сливочных» дают кэфф 10,00. Другая мадридская команда оценена в 25,00.

    «Летучие мышки» оценены британцами в 77,00, а «Севилья» в 450 к 1.

    Олимп

    Букмекерская контора Олимп фаворитом чемпионской гонки тоже считает «Барселону». «Сине-гранатовые» получили от них коэффициент 1,05 на победу в чемпионате Испании сезона 2017/18.

    Шансы «королевского» клуба оценены в 11 к 1. На победу «матрасников» дают 24 к 1. «Валенсия» — 92,00.

    Марафон

    Марафонцы тоже на первое место в Примере ставят «Барсу». «Барселоны» получила от них коэффициент 1,05.

    Мадридский «Реал», который сейчас на четвертом месте в Ла Лиги, получил от бк Марафон кэфф 10,5.
    Подопечные Симионе оценены в 24 к 1. Левантийская команда на победу в чемпионате получила 25 к 1. «Севилья» — 490 к 1.

    Наш прогноз

    1,05«Барселона» чемпион Испании сезона 2017/18

    После матча в Мадриде, немногие рискнуть поставить на победу в чемпионате Испании, на другую команду кроме «Барселоны». Ведь каталонцы опережают ближайшего преследователя на 11-ть баллов. А своего злейшего врага аж на 14-ть. Но правда «сливочные» имеют игру в запасе.

    Подопечные Эрнесто Вальверде сейчас набрали крейсерский ход и ничто не предвещает их остановки.

    Поэтому мы будем солидарны с другими букмекерскими конторами. И наш прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу очевиден. В этом сезоне победу будет праздновать — «Барселона».

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