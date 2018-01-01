Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/18

Bwin

Австрийцы без тени сомнения уверены в победе «Барселоны» в этом сезоне в Ла Лиги, оцениваю их победу коэффициентов всего лишь в 1,06.

После поражение «Реала» в Эль-Классико bwin дает на их победу в чемпионате 12 к 1. На «Атлетико» австрийские букмекеры предлагают кэфф в 25,00. Шансы «Валенсии» — 81 к 1, а «Севильи» — 501 к 1.

Остальные команды оцениваются кэффом больше 1000 и поэтому не стоит обращать внимание на них.

William Hill

Английская букмекерская контора предлагает на победу каталонцев в чемпионате Испании коэффициентом 1,05. Но на «сливочных» дают кэфф 10,00. Другая мадридская команда оценена в 25,00.

«Летучие мышки» оценены британцами в 77,00, а «Севилья» в 450 к 1.

Олимп

Букмекерская контора Олимп фаворитом чемпионской гонки тоже считает «Барселону». «Сине-гранатовые» получили от них коэффициент 1,05 на победу в чемпионате Испании сезона 2017/18.

Шансы «королевского» клуба оценены в 11 к 1. На победу «матрасников» дают 24 к 1. «Валенсия» — 92,00.

Марафон

Марафонцы тоже на первое место в Примере ставят «Барсу». «Барселоны» получила от них коэффициент 1,05.

Мадридский «Реал», который сейчас на четвертом месте в Ла Лиги, получил от бк Марафон кэфф 10,5.

Подопечные Симионе оценены в 24 к 1. Левантийская команда на победу в чемпионате получила 25 к 1. «Севилья» — 490 к 1.

Наш прогноз

1,05«Барселона» чемпион Испании сезона 2017/18

После матча в Мадриде, немногие рискнуть поставить на победу в чемпионате Испании, на другую команду кроме «Барселоны». Ведь каталонцы опережают ближайшего преследователя на 11-ть баллов. А своего злейшего врага аж на 14-ть. Но правда «сливочные» имеют игру в запасе.

Подопечные Эрнесто Вальверде сейчас набрали крейсерский ход и ничто не предвещает их остановки.

Поэтому мы будем солидарны с другими букмекерскими конторами. И наш прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу очевиден. В этом сезоне победу будет праздновать — «Барселона».

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