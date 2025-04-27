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    Чикадзе — Онама. Ставка (к. 2.33) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

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    Гига Чикадзе (справа)
    В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок в полулегком весе между Гигой Чикадзе и Дэвидом Онамой. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чикадзе — Онама, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гига Чикадзе

    Турнирное положение: Гига 12-й номер рейтинга полулегкого веса UFC. Он уже ветеран промоушена с семью победами в восьми стартовых боях, обладатель четырех бонусов за лучшие выступления.

    Последние бои: В июле 2024 года Чикадзе проиграл Арнольду Аллену единогласным решением, а до этого уступил Кэлвину Каттару. Впрочем, была также победа над Алексом Касересом, ранее занимавшим 15-ю строчку рейтинга. В четырех последних боях 2 победы и 2 проигрыша, правда и уровень оппозиции был очень высокий.

    Состояние бойца: Чикадзе ярко выраженный ударник с базой в каратэ и кикбоксинге. Его визитная карточка — точные лоу-кики, колени в клинче и хладнокровная работа на дистанции. Проблема в возрасте (36 лет) и снижении скорости. В последних боях он часто пропускал удары, а его защита уже не так надежна.

    Дэвид Онама

    Турнирное положение: Онама — очередной проспект без рейтинга, который за три года в UFC одержал пять побед при двух поражениях. Известен агрессивным стилем и умением заканчивать бои досрочно.

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    • Последние бои: В ноябре 2024 года Онама победил Роберто Ромеро единогласным решением, а до этого нокаутировал Габриэля Сантоса и выиграл сабмишном у Гаррета Армфилда. Однако уровень его оппозиции оставляет вопросы — ни один из последних побежденных соперников не входил в топ-15.

    Состояние бойца: Онама универсал с уклоном на борьбу и мощные удары. Его главное оружие — прессинг и умение навязывать клинч, где он ищет тейкдауны и удушения.

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    Но его защита в стойке довольно посредственна (блокирует лишь 50% попаданий), да и против техничных ударников он часто застаивается и не понимает, что ему делать.

    Статистика для ставок

    • У Чикадзе 9 из 15-ти побед в ММА нокаутом

    • Онама пропускает в среднем 4.5 удара в минуту — один из худших показателей в дивизионе. При этом у него 5 побед за 7 боев в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры неожиданно видят фаворитом Дэвида Онаму. Его победа оценивается коэффициентом 1.72. На успех Чикадзе можно поставить за 2.33.

    Прогноз: Чикадзе должен использовать свое преимущество в технике и опыте. Его джеб и лоу-кики могут нейтрализовать агрессию Онамы, а защита от тейкдаунов в 69% поможет избежать партера. Если Гига сохранит дистанцию и не полезет в рубку, у него есть все шансы перестрелять соперника.

    Онама, в свою очередь, будет давить напором и пытаться загнать грузина в клинч. Однако его слабая защита в стойке сыграет против него, ведь Чикадзе переиграет бойца из Уганды в стойке, методично набирая очки или даже завершив бой нокаутом.

    Ставка: Победа Гиги Чикадзе за 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чикадзе — Онама?

    Матч Чикадзе — Онама состоится 27 апреля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чикадзе — Онама?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гиги Чикадзе .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чикадзе — Онама?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гиги Чикадзе » с коэффициентом у букмекеров 2.33 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чикадзе — Онама?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чикадзе — Онама?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры неожиданно видят фаворитом Дэвида Онаму. Его победа оценивается коэффициентом 1.72. На успех Чикадзе можно поставить за 2.33.

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    Чикадзе — Онама: прогноз и ставка за 2.33 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202504:00. Чикадзе закроет поражение от Аллена?
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