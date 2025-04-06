В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Джеральда Мершарта и Брэда Тавареса в среднем весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Мершарт — Таварес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джеральд Мершарт

Турнирное положение: Джеральд заслуженный ветеран среднего дивизиона. На сегодняшний день никаких титульных амбиций у американца нет. Он не входит в топ-15 и дерется исключительно ради финансовой выгоды.

Последние бои: У Мершарта за 4 последних поединка 2 победы и потерпел 2 поражения. В последнем бою он уступил удушающим приемом в третьем раунде нынешнему 14-му номеру рейтинга Рейнье Де Риддеру. При этом ранее финишировал в партере Эдмена Шахбазяна.

Состояние бойца: Джеральду в свои 37 лет уже трудно конкурировать с молодыми проспектами. Однако с оппозицией среднего уровня он справляется довольно неплохо. Как правило, Мершарт предпочитает разбирать своих соперников в борьбе и получается у него это довольно неплохо. Обе победы на дистанции в 4 поединка были добыты сабмишнами.

Брэд Таварес

Турнирное положение: Таварес не менее уважаемый ветеран среднего дивизиона, чем его соперник. В топ-15 уже не входит, при этом продолжает устанавливать рекорды по количеству проведенных поединков.

Последние бои: Ситуация у Брэда на сегодняшний день критическая. Он проиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч. И пожалуй, находится в шаге от увольнения из промоушена. В последнем поединке Таварес потерпел поражение судейским решением от Чон Ен Пака. А до этого его нокаутировал Грегори Родригес.

Состояние бойца: В отличие от того же Мершарта Таварес не выдерживает конкуренцию даже с середняками и другими ветеранами дивизиона. На сегодняшний день проблем у американского бойца слишком много.

Он уязвим в клинче и партере, а также часто пропускает удары в стойке.

Статистика для ставок

Таварес проиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч

У Мершарта за 4 последних поединка 2 победы и потерпел 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Брэд Таварес считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, тогда как на успех Мершарта предлагают сделать ставку за 2.70.

Прогноз: В отличие от оппонента Мершарт периодически дает трудные поединки даже более молодым конкурентам. Джеральд обладает неплохим контролем в партере и внушительным арсеналом приемов на земле. Его борьба станет решающим фактором в данном противостоянии и поможет держать очередную победу.

Ставка: Победа Джеральда Мершарта за 2.70.