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    Мершарт отправит Тавареса на пенсию?

    Мершарт — Таварес. Ставка (к. 2.70) и прогноз на ММА, UFC Vegas 105, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мершарт — Таварес
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    Брэд Таварес
    В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Джеральда Мершарта и Брэда Тавареса в среднем весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Мершарт — Таварес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джеральд Мершарт

    Турнирное положение: Джеральд заслуженный ветеран среднего дивизиона. На сегодняшний день никаких титульных амбиций у американца нет. Он не входит в топ-15 и дерется исключительно ради финансовой выгоды.

    Последние бои: У Мершарта за 4 последних поединка 2 победы и потерпел 2 поражения. В последнем бою он уступил удушающим приемом в третьем раунде нынешнему 14-му номеру рейтинга Рейнье Де Риддеру. При этом ранее финишировал в партере Эдмена Шахбазяна.

    Состояние бойца: Джеральду в свои 37 лет уже трудно конкурировать с молодыми проспектами. Однако с оппозицией среднего уровня он справляется довольно неплохо. Как правило, Мершарт предпочитает разбирать своих соперников в борьбе и получается у него это довольно неплохо. Обе победы на дистанции в 4 поединка были добыты сабмишнами.

    Брэд Таварес

    Турнирное положение: Таварес не менее уважаемый ветеран среднего дивизиона, чем его соперник. В топ-15 уже не входит, при этом продолжает устанавливать рекорды по количеству проведенных поединков.

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    • Последние бои: Ситуация у Брэда на сегодняшний день критическая. Он проиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч. И пожалуй, находится в шаге от увольнения из промоушена. В последнем поединке Таварес потерпел поражение судейским решением от Чон Ен Пака. А до этого его нокаутировал Грегори Родригес.

    Состояние бойца: В отличие от того же Мершарта Таварес не выдерживает конкуренцию даже с середняками и другими ветеранами дивизиона. На сегодняшний день проблем у американского бойца слишком много.

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    Он уязвим в клинче и партере, а также часто пропускает удары в стойке.

    Статистика для ставок

    • Таварес проиграл 4 раза за 5 предыдущих встреч

    • У Мершарта за 4 последних поединка 2 победы и потерпел 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Брэд Таварес считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, тогда как на успех Мершарта предлагают сделать ставку за 2.70.

    Прогноз: В отличие от оппонента Мершарт периодически дает трудные поединки даже более молодым конкурентам. Джеральд обладает неплохим контролем в партере и внушительным арсеналом приемов на земле. Его борьба станет решающим фактором в данном противостоянии и поможет держать очередную победу.

    Ставка: Победа Джеральда Мершарта за 2.70.

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    Мершарт — Таварес: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 06.04.202504:10. Мершарт отправит Тавареса на пенсию?
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