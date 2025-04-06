В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Жоандерсона Брито и Пэта Сабатини в полулегком весе. Начало — 05:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Брито — Сабатини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жоандерсон Брито

Турнирное положение: Брито пока что не входит в топ-15. При этом он является серьезной угрозой даже для рейтинговых соперников. Выступает в UFC довольно стабильно. Его в попадание в 15 лучших — это вопрос времени.

Последние бои: В дебютном бою в UFC он уступил решением Биллу Алджео. Но затем вышел на серию из пяти выигранных поединков кряду досрочно. Вообще, Брито должен был побеждать и в предыдущей встрече против Уильяма Гомиса, однако судьи удивительным образом отдали поединок французу, хотя он был на порядок хуже.

Состояние бойца: Несмотря на предыдущее сомнительное поражение, Брито, в целом, смотрится очень уверенно. Он обладает довольно сильным ударом, а также неплохими контратакующими навыками в партере. Все 5 побед в промоушене были добыты досрочно. Жоандерсон может финишировать своего соперника абсолютно в любой момент.

Пэт Сабатини

Турнирное положение: Сабатини — очередной боец около топового уровня в полулегком дивизионе. Также, как и соперник, ранее провел в промоушене 7 поединков.

Последние бои: Сабатини за 7 предыдущих поединков в промоушене одержал 5 побед и уступил только дважды. Параллельно американец неплохо проявил себя и на турнирах по грэпплингу, где выиграл 3 последних встречи. В предыдущем противостоянии по ММА одержал победу сабмишном над Джонатаном Пирсом и закрыл досадное поражение нокаутом в первом раунде от Диего Лопеса.



Состояние бойца: В своих поединках Сабатини чаще предпочитает бороться, нежели драться в стойке. В партере он действует неплохо. Но вот как показал предыдущий бой с Диего Лопесом, в ударной технике большие проблемы.

Да и удар американский полулегковес держит не лучшим образом.

Статистика для ставок

Сабатини, как и Брито, за 7 предыдущих поединков в промоушене одержал 5 побед и уступил только дважды

Все 5 побед Брито в UFC были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Жоандерсон Брито этой встрече считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.41, тогда как на успех Сабатини предлагают сделать ставку за 2.90.

Прогноз: Пэт попытается перевести данное противостояние в партер, но сделать это будет очень сложно. У Брито довольно хорошая защита от борьбы, а вот в стойке между ними разница чересчур большая. Бразилец поймает своего противника при первой малейшей ошибке. Все 3 раунда этот бой точно не продлится.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.71.