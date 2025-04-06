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    Жоандерсон Брито вернется на победную тропу?

    Брито — Сабатини. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, UFC Vegas 105, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Брито — Сабатини
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    Жоандерсон Брито
    В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Жоандерсона Брито и Пэта Сабатини в полулегком весе. Начало — 05:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Брито — Сабатини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жоандерсон Брито

    Турнирное положение: Брито пока что не входит в топ-15. При этом он является серьезной угрозой даже для рейтинговых соперников. Выступает в UFC довольно стабильно. Его в попадание в 15 лучших — это вопрос времени.

    Последние бои: В дебютном бою в UFC он уступил решением Биллу Алджео. Но затем вышел на серию из пяти выигранных поединков кряду досрочно. Вообще, Брито должен был побеждать и в предыдущей встрече против Уильяма Гомиса, однако судьи удивительным образом отдали поединок французу, хотя он был на порядок хуже.

    Состояние бойца: Несмотря на предыдущее сомнительное поражение, Брито, в целом, смотрится очень уверенно. Он обладает довольно сильным ударом, а также неплохими контратакующими навыками в партере. Все 5 побед в промоушене были добыты досрочно. Жоандерсон может финишировать своего соперника абсолютно в любой момент.

    Пэт Сабатини

    Турнирное положение: Сабатини — очередной боец около топового уровня в полулегком дивизионе. Также, как и соперник, ранее провел в промоушене 7 поединков.

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    • Последние бои: Сабатини за 7 предыдущих поединков в промоушене одержал 5 побед и уступил только дважды. Параллельно американец неплохо проявил себя и на турнирах по грэпплингу, где выиграл 3 последних встречи. В предыдущем противостоянии по ММА одержал победу сабмишном над Джонатаном Пирсом и закрыл досадное поражение нокаутом в первом раунде от Диего Лопеса.

    Состояние бойца:     В своих поединках Сабатини чаще предпочитает бороться, нежели драться в стойке. В партере он действует неплохо. Но вот как показал предыдущий бой с Диего Лопесом, в ударной технике большие проблемы.

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    Да и удар американский полулегковес держит не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • Сабатини, как и Брито, за 7 предыдущих поединков в промоушене одержал 5 побед и уступил только дважды

    • Все 5 побед Брито в UFC были досрочными

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Жоандерсон Брито этой встрече считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.41, тогда как на успех Сабатини предлагают сделать ставку за 2.90.

    Прогноз: Пэт попытается перевести данное противостояние в партер, но сделать это будет очень сложно. У Брито довольно хорошая защита от борьбы, а вот в стойке между ними разница чересчур большая. Бразилец поймает своего противника при первой малейшей ошибке. Все 3 раунда этот бой точно не продлится.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.71.

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    Брито — Сабатини: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 06.04.202505:10. Жоандерсон Брито вернется на победную тропу?
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