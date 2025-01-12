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    Нурулло Алиев останется непобежденным?

    Алиев — Солецки. Ставка (к. 3.50) и прогноз на ММА, UFC Vegas 101, 12 января 2024 года

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    Джо Солецки
    В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Нурулло Алиева и Джо Солецки в легком весе. Начало — 00:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Алиев — Солецки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нурулло Алиев

    Турнирное положение: Алиев — непобежденный проспект из Таджикистана. Он ярко выступил на претендентской серии Даны Уайта, а затем одержал победу в своем дебютном бою в UFC.

    Последние бои: Первый бой представителя Таджикистана в промоушене состоялся в феврале 2023 года. Тогда он победил единогласным решением Рафаэля Алвеса. В своей карьере Алиев выиграл все 9 поединков, не потерпев при этом ни единого поражения.

    Состояние бойца: Нурулло — универсальный боец. Он умеет стягивать соперников вниз как в центре клетки, так и с позиции клинча. В стойке дерется тактично и размеренно. За финишем предпочитает идти только в подходящий момент, когда уверен в своих силах. С кардио проблем тоже никогда не было. Алиев спокойно проходит дистанцию в 3 раунда.

    Джо Солецки

    Турнирное положение: Карьера Солецки в UFC очень волнообразна и нестабильна. Еще недавно он был кандидатом на попадание в топ-15 легкого дивизиона. Однако теперь Джо стоит на грани увольнения из промоушена.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков Солецки потерпел 3 поражения и одержал 3 победы. Ныне идет на серии из двух проигрышей кряду. В последнем поединке Солецки уступил единогласным решением судей Гранту Доусону. Начал встречу Джо довольно неплохо, но под конец боя буквально выживал под натиском соперника в партере.

    Состояние бойца: Солецки нельзя назвать восходящей звездой после череды неудач. Особенно после поражения 40-летнему ветерану Джиму Миллеру. Сильных сторон сторон по отношению к конкурентам у Джо нет.

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    Точность акцентированных ударов составляет 55%, успешность выполнения тейкдаунов 48% — показатели средние и ничем не примечательные.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков Солецки потерпел 3 поражения и одержал 3 победы

    • В своей карьере Алиев выиграл все 9 поединков, не потерпев при этом ни единого поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом бою Нурулло Алиев считается явным фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11. На победу Солецки предлагают сделать ставку за 7.10.

    Прогноз: У Джо сегодняшний день слишком много проблем. Его в первом раунде нокаутировал слэмом середняк Дракар Клозе, избивал в стойке ветеран Джим Миллер и валял на земле Грант Доусон. Тот факт, что некоторым бойцам Солецки проиграл решениями, а не досрочно — это просто везение. Но в этом поединке удача будет на стороне Алиева, от которого можно ожидать досрочный триумф.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.50.

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    Алиев — Солецки: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на бои. Нурулло Алиев останется непобежденным?
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