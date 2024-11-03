В рамках турнира UFC Edmonton 3 ноября пройдет поединок Брэндона Морено и Амира Альбази в наилегчайшем весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Морено — Альбази, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брэндон Морено

Турнирное положение: Бывший чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено попытается прервать серию из двух поражений. Ныне мексиканец идет вторым в рейтинге.

Последние бои: Брэндон уступил свой пояс в наилегчайшем весе Александру Пантоже на UFC 290, а в феврале этого года проиграл раздельным решением судей Брэндону Ройвалу. В случае удачного выступления Морено точно может рассчитывать на статус претендента.

Состояние бойца: Едва ли мексиканского бойца можно чем-то удивить. Он провел бесчисленное количество поединков на высочайшем уровне, включая квадрологию с Дейвисоном Фигередо. Два поражения кряду бывшего чемпиона говорят о некотором спаде. Но своего последнего слова Морено точно еще не сказал.

Амир Альбази

Турнирное положение: Амир занимает третье место в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Для представителя Ирака это будет только только второй бой с соперником столь высокого уровня из первой пятерки.

Последние бои: На сегодняшний день у Альбази идеальный послужной список в UFC — 5 побед и ни одного поражения. В июне 2023 года он одержал победу раздельным решением судей над Каем Кара-Франсом экс-претендентом на временный титул.

Состояние бойца: Амир обладает хорошим контролем на земле. Но если судить о его борьбе по последнему поединку, то нельзя сказать, что она работает на ура с соперниками топ-уровня.

Альбази необходимо быстро проводить тейкдауны и забирать свое. Что касается ударки, то здесь у Амира могут возникнуть проблемы.

Статистика для ставок

У Альбази в UFC 5 побед и ни одного поражения

Морено 3 раза победил и 3 раза проиграл за 6 предыдущих боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Брэндону Морено. На его победу можно поставить за 1.63. На успех Альбази предлагают сделать ставку за 2.33.

Прогноз: Альбази не дрался с тех пор, как в июне 2023 года одержал победу раздельным решением судей над Кара-Франсом. Он должен был вернуться в феврале против Морено, но выбыл из-за травмы шеи. Брэндон хоть и проиграл в двух предыдущих боях, однако поражения были раздельным решением. С учетом того, что соперник выйдет на бой после травмы, у Морено есть все шансы на успех.

Ставка: Победа Брэндона Морено за 1.63