Брэндон Морено
Турнирное положение: Бывший чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено попытается прервать серию из двух поражений. Ныне мексиканец идет вторым в рейтинге.
Последние бои: Брэндон уступил свой пояс в наилегчайшем весе Александру Пантоже на UFC 290, а в феврале этого года проиграл раздельным решением судей Брэндону Ройвалу. В случае удачного выступления Морено точно может рассчитывать на статус претендента.
Состояние бойца: Едва ли мексиканского бойца можно чем-то удивить. Он провел бесчисленное количество поединков на высочайшем уровне, включая квадрологию с Дейвисоном Фигередо. Два поражения кряду бывшего чемпиона говорят о некотором спаде. Но своего последнего слова Морено точно еще не сказал.
Амир Альбази
Турнирное положение: Амир занимает третье место в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Для представителя Ирака это будет только только второй бой с соперником столь высокого уровня из первой пятерки.
Последние бои: На сегодняшний день у Альбази идеальный послужной список в UFC — 5 побед и ни одного поражения. В июне 2023 года он одержал победу раздельным решением судей над Каем Кара-Франсом экс-претендентом на временный титул.
Состояние бойца: Амир обладает хорошим контролем на земле. Но если судить о его борьбе по последнему поединку, то нельзя сказать, что она работает на ура с соперниками топ-уровня.
Альбази необходимо быстро проводить тейкдауны и забирать свое. Что касается ударки, то здесь у Амира могут возникнуть проблемы.
Статистика для ставок
- У Альбази в UFC 5 побед и ни одного поражения
- Морено 3 раза победил и 3 раза проиграл за 6 предыдущих боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Брэндону Морено. На его победу можно поставить за 1.63. На успех Альбази предлагают сделать ставку за 2.33.
Прогноз: Альбази не дрался с тех пор, как в июне 2023 года одержал победу раздельным решением судей над Кара-Франсом. Он должен был вернуться в феврале против Морено, но выбыл из-за травмы шеи. Брэндон хоть и проиграл в двух предыдущих боях, однако поражения были раздельным решением. С учетом того, что соперник выйдет на бой после травмы, у Морено есть все шансы на успех.
- 1.78Бланчфилд — Намаюнас: прогноз и ставкаПослезавтра в 05:10
- 1.68Льюис — Диниц: прогноз и ставкаПослезавтра в 04:40
- 1.92Романов — Насименто: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Победа Брэндона Морено за 1.63