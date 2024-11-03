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    Морено прервет череду неудач в бою с Альбази?

    Морено — Альбази. Ставка (к. 1.63) и прогноз на ММА, UFC Edmonton, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Морено — Альбази
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    Брэндон Морено
    В рамках турнира UFC Edmonton 3 ноября пройдет поединок Брэндона Морено и Амира Альбази в наилегчайшем весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Морено — Альбази, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Брэндон Морено

    Турнирное положение: Бывший чемпион в наилегчайшем весе Брэндон Морено попытается прервать серию из двух поражений. Ныне мексиканец идет вторым в рейтинге.

    Последние бои: Брэндон уступил свой пояс в наилегчайшем весе Александру Пантоже на UFC 290, а в феврале этого года проиграл раздельным решением судей Брэндону Ройвалу. В случае удачного выступления Морено точно может рассчитывать на статус претендента.

    Состояние бойца: Едва ли мексиканского бойца можно чем-то удивить. Он провел бесчисленное количество поединков на высочайшем уровне, включая квадрологию с Дейвисоном Фигередо. Два поражения кряду бывшего чемпиона говорят о некотором спаде. Но своего последнего слова Морено точно еще не сказал.

    Амир Альбази

    Турнирное положение: Амир занимает третье место в рейтинге наилегчайшего веса UFC. Для представителя Ирака это будет только только второй бой с соперником столь высокого уровня из первой пятерки.

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  • 30/10/2024

    • Последние бои: На сегодняшний день у Альбази идеальный послужной список в UFC — 5 побед и ни одного поражения. В июне 2023 года он одержал победу раздельным решением судей над Каем Кара-Франсом экс-претендентом на временный титул.

    Состояние бойца: Амир обладает хорошим контролем на земле. Но если судить о его борьбе по последнему поединку, то нельзя сказать, что она работает на ура с соперниками топ-уровня.

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    Альбази необходимо быстро проводить тейкдауны и забирать свое. Что касается ударки, то здесь у Амира могут возникнуть проблемы.

    Статистика для ставок

    • У Альбази в UFC 5 побед и ни одного поражения

    • Морено 3 раза победил и 3 раза проиграл за 6 предыдущих боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Брэндону Морено. На его победу можно поставить за 1.63. На успех Альбази предлагают сделать ставку за 2.33.

    Прогноз: Альбази не дрался с тех пор, как в июне 2023 года одержал победу раздельным решением судей над Кара-Франсом. Он должен был вернуться в феврале против Морено, но выбыл из-за травмы шеи. Брэндон хоть и проиграл в двух предыдущих боях, однако поражения были раздельным решением. С учетом того, что соперник выйдет на бой после травмы, у Морено есть все шансы на успех.

    Ставка: Победа Брэндона Морено за 1.63

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    Морено — Альбази: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на бои. Морено прервет череду неудач в бою с Альбази?
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