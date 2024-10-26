В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Магомеда Анкалаева и Александра Ракича в полутяжелом весе. Начало — 22:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Анкалаев — Ракич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Магомед Анкалаев

Турнирное положение: Магомед Анкалаев выйдет на субботний турнир UFC в качестве бойца № 1 в официальном рейтинге полутяжелого веса. Эту позицию он делит с бывшим чемпионом дивизиона Иржи Прохазкой.

Последние бои: Магомед никому не проигрывает в промоушене с 2018-го года на протяжении 11-ти боев кряду. В предыдущем своем поединке дагестанец нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. До этого была обидная осечка против Яна Блаховича, когда поединок за вакантный титул закончился вничью.

Состояние бойца: Шесть побед Анкалаева нокаутом в полутяжелом весе UFC ставят его на четвертое место в истории дивизиона после Чака Лидделла (10 побед), Маурисио Руа (8 побед) и Халила Раунтри (7 побед). Это говорит о том, что дагестанец хорош не только в борьбе. Магомед универсальный боец, который способен драться на любом этаже.

Александр Ракич

Турнирное положение: Александр Ракич занимает пятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC. Он присоединился к промоушену в 2017 году. И довольно быстро он ворвался в топ-15.

Последние бои: Австриец начал свою карьеру в UFC с четырех побед, но в декабре 2019 года проиграл Волкану Оздемиру. Затем он одержал еще две победы, но в настоящее время идет на серии из двух проигрышей. Перед UFC 308 проиграл Блаховичу техническим нокаутом из-за травмы, а в апреле этого года Ракич был нокаутирован другим экс-чемпионом Иржи Прохазкой.

Состояние бойца: Ракич хоть и проиграл предыдущий бой Прохазке техническим нокаутом, однако очень грамотно провел его с тактической точки зрения.

Плюс ко всему, австриец обладает невероятным атлетизмом и физической мощью, что точно нельзя списывать со счетов.

Статистика для ставок

У Ракича 3 победы и 3 поражения за последние 6 боев

Анкалаев выиграл 10 раз за последние 11 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии все максимально прагматично и предсказуемо. Букмекеры считают Магомеда Анкалаева большим фаворитом с коэффициентом 1.15. А вот на успех Ракича предлагают сделать ставку за 5.80.

Прогноз: У российского бойца шансов на успех получить поединок за пояс гораздо больше. Магомед в последнее время финишировал своих соперников не только на канвасе, но и в стойке. Если что-то пойдет не так в ударной технике, всегда можно прибегнуть к борьбе, которая у россиянина сильнее.

Ставка: Досрочная победа Магомеда Анкалаева за 2.48.