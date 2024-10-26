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    Победная канонада Анкалаева продолжится?

    Анкалаев — Ракич. Ставка (к. 2.48) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Анкалаев — Ракич
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    Магомед Анкалаев
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Магомеда Анкалаева и Александра Ракича в полутяжелом весе. Начало — 22:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Анкалаев — Ракич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Магомед Анкалаев

    Турнирное положение: Магомед Анкалаев выйдет на субботний турнир UFC в качестве бойца № 1 в официальном рейтинге полутяжелого веса. Эту позицию он делит с бывшим чемпионом дивизиона Иржи Прохазкой.

    Последние бои: Магомед никому не проигрывает в промоушене с 2018-го года на протяжении 11-ти боев кряду. В предыдущем своем поединке дагестанец нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. До этого была обидная осечка против Яна Блаховича, когда поединок за вакантный титул закончился вничью.

    Состояние бойца: Шесть побед Анкалаева нокаутом в полутяжелом весе UFC ставят его на четвертое место в истории дивизиона после Чака Лидделла (10 побед), Маурисио Руа (8 побед) и Халила Раунтри (7 побед). Это говорит о том, что дагестанец хорош не только в борьбе. Магомед универсальный боец, который способен драться на любом этаже.

    Александр Ракич

    Турнирное положение: Александр Ракич занимает пятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC. Он присоединился к промоушену в 2017 году. И довольно быстро он ворвался в топ-15.

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    • Последние бои: Австриец начал свою карьеру в UFC с четырех побед, но в декабре 2019 года проиграл Волкану Оздемиру. Затем он одержал еще две победы, но в настоящее время идет на серии из двух проигрышей. Перед UFC 308 проиграл Блаховичу техническим нокаутом из-за травмы, а в апреле этого года Ракич был нокаутирован другим экс-чемпионом Иржи Прохазкой.

    Состояние бойца: Ракич хоть и проиграл предыдущий бой Прохазке техническим нокаутом, однако очень грамотно провел его с тактической точки зрения.

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    Плюс ко всему, австриец обладает невероятным атлетизмом и физической мощью, что точно нельзя списывать со счетов.

    Статистика для ставок

    • У Ракича 3 победы и 3 поражения за последние 6 боев

    • Анкалаев выиграл 10 раз за последние 11 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии все максимально прагматично и предсказуемо. Букмекеры считают Магомеда Анкалаева большим фаворитом с коэффициентом 1.15. А вот на успех Ракича предлагают сделать ставку за 5.80.

    Прогноз: У российского бойца шансов на успех получить поединок за пояс гораздо больше. Магомед в последнее время финишировал своих соперников не только на канвасе, но и в стойке. Если что-то пойдет не так в ударной технике, всегда можно прибегнуть к борьбе, которая у россиянина сильнее.

    Ставка: Досрочная победа Магомеда Анкалаева за 2.48.

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    Анкалаев — Ракич: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Победная канонада Анкалаева продолжится?
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