ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо» Макс Холлоуэй против Джастина ГейджиНокаут Холлоуэя против Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC Томас ТухельКто на новенького: Мойес в «Тоттенхэме», Тухель в «Вилле», возвращение Поттера?
    Все новости спорта

    Железнякова победит Перез и ворвется в топ-15?

    Перез — Железнякова. Ставка (к. 3.00) и прогноз на ММА, UFC Paris, 28 сентября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Перез — Железнякова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эйлин Перез
    В рамках турнира UFC Paris 28 сентября пройдет поединок Эйлин Перез и Дарьи Железняковой в женском легчайшем весе. Начало — 20:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Перез — Железнякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эйлин Перез

    Турнирное положение: Эйлин Перез сейчас располагается на 15-й строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. Причем представительница Аргентины только недавно попала в рейтинг.

    Последние бои: Эйлин дебютировала в промоушене в сентябре 2022 года. Тогда она потерпела поражение сабмишном от Стефани Эггер. Но затем ей удалось содержать 3 победы кряду. Правда, в каждом из этих поединков представительница Аргентины выигрывала лишь решением.

    Состояние бойца: У Эйлин нет никаких ярко выраженных преимуществ. Да и предыдущих соперниц Перез проходила не так уж уверенно. Прямо сейчас назвать ее бойцом топ-уровня нельзя. Ведь проблем как в стойке, так и в партере довольно много.

    Дарья Железнякова

    Турнирное положение: Дарья Железнякова дебютировала в UFC в апреле прошлого года. Россиянки пока что нет в рейтинге, но она очень близка к попаданию в топ-15. Да и предыдущими своими шансами Дарья воспользовалась сполна.

  • Триумф Стрикленда, падение Силвы и еще 4 самых громких апсета в истории среднего веса UFC
  • В истории среднего веса UFC было немало апсетов. В этих боях фавориты сенсационно проиграли
  • 20/09/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Железниковой 4 победы и только одно поражение. С момента дебюта в UFC россиянка выиграла 2 своих боя. Сначала она нокаутировала в первом раунде Мари Лусьо. А в последнем поединке одолела единогласным решением Монсеррат Рендон.

    Состояние бойца: Железнякова вряд ли уступает своей следующей сопернице в каких-либо технических аспектах. А в плане жесткости, зрелищности и ударной мощи возможно и даже превосходит ее.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    По крайней мере, большинство боев с участием россиянки заканчивались досрочно.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Железниковой 4 победы и только одно поражение

    • Перез выиграла 3 предыдущих боя по очкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Эйлин Перез, предлагая поставить на ее победу за 1.41. На успех Железняковой можно поставить за 3.00.

    Прогноз: Ударная мощь россиянки в этом противостоянии станет ключевым фактором ее успеху. У Дарьи больше побед нокаутом в карьере. Да и ранее в предыдущих боях Перез не выглядела непроходимой соперницей. Так что шансы на успех у Железняковой довольно неплохие.

    Ставка: Победа Дарьи Железняковой с коэффициентом 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ордабасы — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч АГМК — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сивасспор — Инстанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фьюри — Тун
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хераклес — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Перез — Железнякова: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на бои. Железнякова победит Перез и ворвется в топ-15?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры