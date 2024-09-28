В рамках турнира UFC Paris 28 сентября пройдет поединок Эйлин Перез и Дарьи Железняковой в женском легчайшем весе. Начало — 20:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Перез — Железнякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эйлин Перез

Турнирное положение: Эйлин Перез сейчас располагается на 15-й строчке в рейтинге женского легчайшего дивизиона. Причем представительница Аргентины только недавно попала в рейтинг.

Последние бои: Эйлин дебютировала в промоушене в сентябре 2022 года. Тогда она потерпела поражение сабмишном от Стефани Эггер. Но затем ей удалось содержать 3 победы кряду. Правда, в каждом из этих поединков представительница Аргентины выигрывала лишь решением.

Состояние бойца: У Эйлин нет никаких ярко выраженных преимуществ. Да и предыдущих соперниц Перез проходила не так уж уверенно. Прямо сейчас назвать ее бойцом топ-уровня нельзя. Ведь проблем как в стойке, так и в партере довольно много.

Дарья Железнякова

Турнирное положение: Дарья Железнякова дебютировала в UFC в апреле прошлого года. Россиянки пока что нет в рейтинге, но она очень близка к попаданию в топ-15. Да и предыдущими своими шансами Дарья воспользовалась сполна.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Железниковой 4 победы и только одно поражение. С момента дебюта в UFC россиянка выиграла 2 своих боя. Сначала она нокаутировала в первом раунде Мари Лусьо. А в последнем поединке одолела единогласным решением Монсеррат Рендон.

Состояние бойца: Железнякова вряд ли уступает своей следующей сопернице в каких-либо технических аспектах. А в плане жесткости, зрелищности и ударной мощи возможно и даже превосходит ее.

По крайней мере, большинство боев с участием россиянки заканчивались досрочно.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков в активе Железниковой 4 победы и только одно поражение

Перез выиграла 3 предыдущих боя по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Эйлин Перез, предлагая поставить на ее победу за 1.41. На успех Железняковой можно поставить за 3.00.

Прогноз: Ударная мощь россиянки в этом противостоянии станет ключевым фактором ее успеху. У Дарьи больше побед нокаутом в карьере. Да и ранее в предыдущих боях Перез не выглядела непроходимой соперницей. Так что шансы на успех у Железняковой довольно неплохие.

Ставка: Победа Дарьи Железняковой с коэффициентом 3.00.