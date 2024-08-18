В рамках турнира UFC 305 18 августа пройдет поединок Джуниора Тафы и Вальтера Уокера в тяжелом весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Тафа — Уокер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джуниор Тафа

Турнирное положение: Джуниор Тафа дебютировал в промоушене в апреле 2022 года. За это время австралийский боец никак не продвинулся вверх по карьерной лестнице. Его даже сложно назвать середняком тяжелого дивизиона.

Последние бои: В своем дебютном противостоянии Джуниор уступил единогласным решением судей Мохаммеду Усману. Затем ему удалось нокаутировать Паркера Портера в первом раунде, бойца стоящего на вылет из промоушена. В последнем поединке Тафа уступил нокаутом во втором раунде Маркусу Де Лиме.

Состояние бойца: Не самое лучшее начало карьеры в UFC для австралийского бойца обусловлено отсутствием большого опыта. На данный момент Тафе только 27 лет, а для тяжелого веса это очень молодой возраст. У Джуниора сейчас слишком много проблем как в стойке, так и в партере.

Вальтер Уокер

Турнирное положение: Вальтер Уокер — младший брат звездного бойца полутяжелого дивизиона Джонни Уокера. Молодой бразилец только в этом году дебютировал в UFC и его первый поединок в промоушене не задался.

Последние бои: Первый бой Уокера младшего в UFC состоялся в апреле этого года против посредственного Лукаса Бжески, у которого было 3 поражения подряд. И тем не менее, Вальтер не сумел победить такого соперника, уступив ему по очкам. Хотя подходил к дебюту в самой сильной лиге мира бразилец в статусе непобежденного бойца.

Состояние бойца: Как показал предыдущий бой Уокера, у него посредственные навыки в стойке. Но что касается партнера, то здесь все не так уж и плохо. Вальтер умеет находить моменты для сближения с соперниками и переводить их на землю.

Контроль также у него неплохой. Остается только поработать над завершающей фазой.

Статистика для ставок

У Тафы 2 победы и 2 поражения за 4 последних боя в ММА

Уокер за 12 боев в ММА потерпел только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии тяжеловесов букмекеры не видят явного фаворита. На победу Тафы можно поставить за 1.77. На успех Уокера предлагают сделать ставку за 2.10.

Прогноз: Не исключено, что Вальтер после первого неудачного боя в UFC извлек урок и подкорректировал свой геймплан. Возможно, Тафа чуть-чуть лучше в стойке. Но у бразильского бойца есть шансы рассчитывать на успех за счет своей борьбы. Не исключено, что это будет невыразительная и монотонная работа на протяжении всех трех раундов от Уокера в партере.

Ставка: Победа Вальтера Уокера за 2.10.