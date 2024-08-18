ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Даниэль Кормье«Второе место сборной США по борьбе на Олимпиаде-2024 — это провал» — интервью с экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье
    Все новости спорта

    Вальтер Уокер одержит первую победу в UFC?

    Тафа — Уокер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, UFC 305, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Тафа — Уокер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуниор Тафа
    В рамках турнира UFC 305 18 августа пройдет поединок Джуниора Тафы и Вальтера Уокера в тяжелом весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Тафа — Уокер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джуниор Тафа

    Турнирное положение: Джуниор Тафа дебютировал в промоушене в апреле 2022 года. За это время австралийский боец никак не продвинулся вверх по карьерной лестнице. Его даже сложно назвать середняком тяжелого дивизиона.

    Последние бои: В своем дебютном противостоянии Джуниор уступил единогласным решением судей Мохаммеду Усману. Затем ему удалось нокаутировать Паркера Портера в первом раунде, бойца стоящего на вылет из промоушена. В последнем поединке Тафа уступил нокаутом во втором раунде Маркусу Де Лиме.

    Состояние бойца: Не самое лучшее начало карьеры в UFC для австралийского бойца обусловлено отсутствием большого опыта. На данный момент Тафе только 27 лет, а для тяжелого веса это очень молодой возраст. У Джуниора сейчас слишком много проблем как в стойке, так и в партере.

    Вальтер Уокер

    Турнирное положение: Вальтер Уокер — младший брат звездного бойца полутяжелого дивизиона Джонни Уокера. Молодой бразилец только в этом году дебютировал в UFC и его первый поединок в промоушене не задался.

  • Унылый бой с Капом стоил Мокаеву контракта. Дагестанца больше не будет в UFC
  • Мокаев выиграл у Капа, но UFC с ним все равно решил не продлевать контракт из-за переговоров с PFL
  • 02/08/2024

    • Последние бои: Первый бой Уокера младшего в UFC состоялся в апреле этого года против посредственного Лукаса Бжески, у которого было 3 поражения подряд. И тем не менее, Вальтер не сумел победить такого соперника, уступив ему по очкам. Хотя подходил к дебюту в самой сильной лиге мира бразилец в статусе непобежденного бойца.

    Состояние бойца: Как показал предыдущий бой Уокера, у него посредственные навыки в стойке. Но что касается партнера, то здесь все не так уж и плохо. Вальтер умеет находить моменты для сближения с соперниками и переводить их на землю.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Контроль также у него неплохой. Остается только поработать над завершающей фазой.

    Статистика для ставок

    • У Тафы 2 победы и 2 поражения за 4 последних боя в ММА

    • Уокер за 12 боев в ММА потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии тяжеловесов букмекеры не видят явного фаворита. На победу Тафы можно поставить за 1.77. На успех Уокера предлагают сделать ставку за 2.10.

    Прогноз: Не исключено, что Вальтер после первого неудачного боя в UFC извлек урок и подкорректировал свой геймплан. Возможно, Тафа чуть-чуть лучше в стойке. Но у бразильского бойца есть шансы рассчитывать на успех за счет своей борьбы. Не исключено, что это будет невыразительная и монотонная работа на протяжении всех трех раундов от Уокера в партере.

    Ставка: Победа Вальтера Уокера за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Самсонова — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рууд — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ротор — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андреева — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тафа — Уокер: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на бои. Вальтер Уокер одержит первую победу в UFC?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры