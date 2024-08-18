Джуниор Тафа
Турнирное положение: Джуниор Тафа дебютировал в промоушене в апреле 2022 года. За это время австралийский боец никак не продвинулся вверх по карьерной лестнице. Его даже сложно назвать середняком тяжелого дивизиона.
Последние бои: В своем дебютном противостоянии Джуниор уступил единогласным решением судей Мохаммеду Усману. Затем ему удалось нокаутировать Паркера Портера в первом раунде, бойца стоящего на вылет из промоушена. В последнем поединке Тафа уступил нокаутом во втором раунде Маркусу Де Лиме.
Состояние бойца: Не самое лучшее начало карьеры в UFC для австралийского бойца обусловлено отсутствием большого опыта. На данный момент Тафе только 27 лет, а для тяжелого веса это очень молодой возраст. У Джуниора сейчас слишком много проблем как в стойке, так и в партере.
Вальтер Уокер
Турнирное положение: Вальтер Уокер — младший брат звездного бойца полутяжелого дивизиона Джонни Уокера. Молодой бразилец только в этом году дебютировал в UFC и его первый поединок в промоушене не задался.
Последние бои: Первый бой Уокера младшего в UFC состоялся в апреле этого года против посредственного Лукаса Бжески, у которого было 3 поражения подряд. И тем не менее, Вальтер не сумел победить такого соперника, уступив ему по очкам. Хотя подходил к дебюту в самой сильной лиге мира бразилец в статусе непобежденного бойца.
Состояние бойца: Как показал предыдущий бой Уокера, у него посредственные навыки в стойке. Но что касается партнера, то здесь все не так уж и плохо. Вальтер умеет находить моменты для сближения с соперниками и переводить их на землю.
Контроль также у него неплохой. Остается только поработать над завершающей фазой.
Статистика для ставок
- У Тафы 2 победы и 2 поражения за 4 последних боя в ММА
- Уокер за 12 боев в ММА потерпел только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии тяжеловесов букмекеры не видят явного фаворита. На победу Тафы можно поставить за 1.77. На успех Уокера предлагают сделать ставку за 2.10.
Прогноз: Не исключено, что Вальтер после первого неудачного боя в UFC извлек урок и подкорректировал свой геймплан. Возможно, Тафа чуть-чуть лучше в стойке. Но у бразильского бойца есть шансы рассчитывать на успех за счет своей борьбы. Не исключено, что это будет невыразительная и монотонная работа на протяжении всех трех раундов от Уокера в партере.
- 1.67О’Нилл — Сантос: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:20
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Ставка: Победа Вальтера Уокера за 2.10.