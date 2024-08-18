Кейси О’Нилл
Турнирное положение: Кейси располагается на 15-й строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Ранее она боролась за попадание в десятку, но череда неудач поставила ее на грани вылета из числа участниц титульной гонки.
Последние бои: Свой в путь в промоушене представительница Австралии начала с четырех побед подряд. Но в последних двух поединках О’Нил проиграла Джениферр Майе и Ариане Липски.
Состояние бойца: Кейси находится на грани вылета из топ-15. Австралийка ранее не сумела перебить в стойке ветерана в лице Майи. Да и поражение сабмишном от нестабильной Липски говорит о том, что О’Нилл нужно многое пересмотреть в процессе подготовки к боям.
Луана Сантос
Турнирное положение: Луана Сантос молодой и перспективный боец из Бразилии. Этой девушке сейчас 24 года, но в лучшем промоушене планеты она уже успела одержать ряд ярких побед. Грядущий поединок станет для нее первым заходом в топ-15 женского наилегчайшего веса UFC.
Последние бои: Луана дебютировала в промоушене в августе прошлого года с яркой победы нокаутом в первом раунде над Джулианной Миллер. Затем она избивала все 15 минут в одностороннем порядке Стефани Эггер. В предыдущем поединке Сантос в первом раунде выиграла сабмишном у Марины Агаповой.
Состояние бойца: За 9 боев в ММА бразильянка потерпела только одно поражение. Сейчас она идет на серии из пяти побед подряд. Причем от поединка к поединку она становится все увереннее.
Борьба — это сильная сторона Сантос, но и в стойке она выглядит неплохо.
Статистика для ставок
- За 9 боев в ММА Сантос потерпела только одно поражение
- О’Нилл потерпела 2 поражения за 6 предыдущих боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Молодая бразильянка в данном противостоянии идет небольшим фаворитом у букмекеров. На успех Сантос можно поставить за 1.67, тогда как на победу О’Нил предлагают поставить за 2.27.
Прогноз: Если учесть, что Кейси предыдущий бой проиграла сабмишном, то Луана точно будет бороться. Не исключено, что бразильянка повторит свой недавний успех и одержит победу удушающим приемом. Ввиду нестабильности соперницы у Луаны есть все шансы ворваться в топ-15.
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Ставка: Победа Луаны Сантос 1.67.