ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Симона Байлс1 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Сидни Кросби и Александр ОвечкинЗвездный парад: 25 лучших игроков НХЛ XXI века
  • 08:12
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:48
    • Джокович обыграл Циципаса и вышел в полуфинал Олимпиады
  • 22:24
    • Канадка Макинтош с олимпийским рекордом победила на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпиаде
  • 21:42
    • Байлз стала олимпийской чемпионкой в личном многоборье
  • 21:28
    • «Динамо» Мх выиграло у «Крыльев Советов» в Кубке России
    Все новости спорта

    Газиев без проблем разберет Мэйса?

    Газиев — Мэйес. Ставка (к. 1.81) и прогноз на ММА, UFC Abu Dhabi, 3 августа 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Газиев — Мэйес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дон'Тэйл Мэйес
    В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Шамиля Газиева и Дон’Тэйла Мэйеса в тяжелом весе. Начало — 20:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Газиев — Мэйес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шамиль Газиев

    Турнирное положение: Шамиль Газизов является новичком промоушена. Пока что в его активе только 2 проведенных поединка, но за это время он уже успел подраться даже с представителем рейтинга тяжелого дивизиона.

    Последние бои: Дебют дагестанца в UFC состоялся в декабре прошлого года. Тогда он одержал убедительную победу техническим нокаутом во втором раунде над Мартином Будайем после чего получил бой с Жаирзиньо Розенстрайком, находящимся в топ-15. Газиев неплохо начал, но в итоге устал и уступил досрочно в четвертом раунде.

    Состояние бойца: Шамиль явно не достиг своего пика. У него высокий уровень борьбы, а также есть ударная мощь. Главная проблема дагестанца это умение раскладывать силы на дистанции. Но на этот раз бой будет проходить в формате трех раундов, а не пяти, что облегчает задачу Газиеву.

    Дон’Тэйл Мэйес

    Турнирное положение: Мэйес типичный середняк тяжелого дивизиона. В промоушене не видят в нем будущей звезды и поэтому американец является трамплином для проспектов.

  • Хабиб, Диас и еще 3 соперника для Макгрегора в бою на голых кулаках
  • Макгрегор намерен отложить свое возвращение в UFC и подраться на голых кулаках
  • 23/07/2024

    • Последние бои: За 8 предыдущих поединков в промоушене у американца 4 победы и 4 поражения. Мэйес конкурировал удачно только с представителями второго эшелона и бойцами, стоящими на вылет из лиги. Но против рейтинговых оппонентов и восходящих звезд, как правило проваливался.

    Состояние бойца: Нет ни одного навыка, в котором американец был бы лучше своих конкурентов по дивизиону. У него довольно посредственный уровень ударной техники, так еще и далеко не самый крепкий подбородок.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В своей карьере Мэйес уже не раз проигрывал досрочно.

    Статистика для ставок

    • За 8 предыдущих поединков в промоушене у Мэйеса 4 победы и 4 поражения

    • Газиев выиграл 12 раз за 13 поединков в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Шамилю Газизову, предлагая поставить на его победу за 1.30. На победу Мэйеса можно поставить за 3.66.

    Прогноз: Мэйес ранее уже дважды досрочно проигрывал в UFC. У него есть проблемы абсолютно на всех этажах. Данный боец не должен стать большой проблемой для дагестанца. 4 своих последних победы Газиев добыл еще до начала третьего раунда. Мэйес один из тех, кто может пополнить этот список.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.81

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марокко (U23) — США (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кызылкум — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Япония (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Парагвай (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Балтика — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч БАТЭ — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кельн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.58
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Франция — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бенфика — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Газиев — Мэйес: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на бои. Газиев без проблем разберет Мэйса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры