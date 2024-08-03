В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Шамиля Газиева и Дон’Тэйла Мэйеса в тяжелом весе. Начало — 20:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Газиев — Мэйес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шамиль Газиев

Турнирное положение: Шамиль Газизов является новичком промоушена. Пока что в его активе только 2 проведенных поединка, но за это время он уже успел подраться даже с представителем рейтинга тяжелого дивизиона.

Последние бои: Дебют дагестанца в UFC состоялся в декабре прошлого года. Тогда он одержал убедительную победу техническим нокаутом во втором раунде над Мартином Будайем после чего получил бой с Жаирзиньо Розенстрайком, находящимся в топ-15. Газиев неплохо начал, но в итоге устал и уступил досрочно в четвертом раунде.

Состояние бойца: Шамиль явно не достиг своего пика. У него высокий уровень борьбы, а также есть ударная мощь. Главная проблема дагестанца это умение раскладывать силы на дистанции. Но на этот раз бой будет проходить в формате трех раундов, а не пяти, что облегчает задачу Газиеву.

Дон’Тэйл Мэйес

Турнирное положение: Мэйес типичный середняк тяжелого дивизиона. В промоушене не видят в нем будущей звезды и поэтому американец является трамплином для проспектов.

Последние бои: За 8 предыдущих поединков в промоушене у американца 4 победы и 4 поражения. Мэйес конкурировал удачно только с представителями второго эшелона и бойцами, стоящими на вылет из лиги. Но против рейтинговых оппонентов и восходящих звезд, как правило проваливался.

Состояние бойца: Нет ни одного навыка, в котором американец был бы лучше своих конкурентов по дивизиону. У него довольно посредственный уровень ударной техники, так еще и далеко не самый крепкий подбородок.

В своей карьере Мэйес уже не раз проигрывал досрочно.

Статистика для ставок

За 8 предыдущих поединков в промоушене у Мэйеса 4 победы и 4 поражения

Газиев выиграл 12 раз за 13 поединков в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Шамилю Газизову, предлагая поставить на его победу за 1.30. На победу Мэйеса можно поставить за 3.66.

Прогноз: Мэйес ранее уже дважды досрочно проигрывал в UFC. У него есть проблемы абсолютно на всех этажах. Данный боец не должен стать большой проблемой для дагестанца. 4 своих последних победы Газиев добыл еще до начала третьего раунда. Мэйес один из тех, кто может пополнить этот список.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.81