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    Уланбеков нанесет Вану первое поражение в UFC?

    Уланбеков — Ван. Ставка (к. 1.41) и прогноз на ММА, UFC Vegas 93, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уланбеков — Ван
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    Тагир Уланбеков
    В рамках турнира UFC Vegas 93 16 июня пройдет поединок Тагира Уланбекова и Джоша Вана в наилегчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Уланбеков — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Тагир Уланбеков

    Турнирное положение: Российский боец располагается на 12-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Но одним из числа участников титульной гонки он пока что не является.

    Последние бои: Тагир в преддверии данного противостояния набрал очень хороший ход. За 5 предыдущих поединков в активе Уланбекова 4 победы и одно поражение. Проигрывал россиянин на данном отрезке только бывшему претенденту на титул Тиму Эллиоту.

    Состояние бойца: Последние 2 боя Уланбеков выиграл сабмишнами. У дагестанского бойца очень быстрые проходы в ноги и неплохой контроль на земле. Но есть некоторые проблемы с ударной техникой. Именно поэтому практически всех своих соперников россиянин пытается, как можно быстрее, стянуть в партер и финишировать их именно там.

    Джош Ван

    Турнирное положение: Джош Ван — очередной проспект наилегчайшего дивизиона. Данный боец заслужил попытку попадания в рейтинг тем, что он в промоушене еще не потерпел ни единого поражения в противостояниях с середняками.

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    • Последние бои: Джош дебютировал в UFC в июне прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Жалгаса Жумагулова. Далее им были одержаны еще 2 победы. Ван выиграл по очкам у Борхаса, а также оформил нокаут в противостоянии с Бунесом.

    Состояние бойца: Джош является представителем муай-тай. Однако за последнее время он неплохо подтянул навыки на земле.

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    Контроль у Вана может быть и не самый лучший. Однако он научился контратаковать, находясь в невыгодной позиции.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков в активе Уланбекова 4 победы и одно поражение

    • Ван выиграл 3 предыдущих боя в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тагир Уланбеков в этом поединке считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.41. На успех Джоша Вана предлагают сделать ставку за 3.00.

    Прогноз: Ван талантливый ударник с неплохими контратакующими навыками в партере. Возможно, в ближайшем будущем он и дорастет до уровня топ-15. Но класс Тагира заметно выше, чем у всех его предыдущих соперников. В этом поединке россиянин будет доминировать в партере и одержит закономерную победу.

    Ставка: Победа Тагира Уланбекова за 1.41.

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    Уланбеков — Ван. В рамках турнира UFC Vegas 93 16 июня пройдет поединок Тагира Уланбекова и Джоша Вана в наилегчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Уланбеков — Ван с коэффициентом 1.41.
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