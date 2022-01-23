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    «Бавария» пошумит в Берлине, а «Эльче» снова забьет «Реалу»

    Экспресс дня 23 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 января
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    «Реал» ранее на этой неделе с трудом выиграл у «Эльче» в Кубке Испании
    В очерердном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Баварии», мадридского «Реала» и «Лейпцига». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лейпциг» — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В прошлом сезоне «Вольфсбург» лихо прошел всю дистанцию, добравшись в итоге до группового этапа Лиги чемпионов. А в этом году, судя по всему, «волки» могут очутиться во втором дивизионе.

    «Вольфсбург» уже один раз менял тренера в текущем сезоне, но, похоже, что в ближайшем будущем руководству снова придется заняться этим вопросом.

    Серия команды Флориана Кофельдта без побед составляет уже восемь матчей. Но самое неприятное, что в шести случаях «Вольфсбург» проиграл.

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    «Лейпциг», которому смена тренера пошла на пользу, вряд ли упустит шанс набрать три очка в матче с командой, которая серьезно просела в том числе психологически.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.54.

    «Герта» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» продолжает единолично возглавлять таблицу Бундеслиги. Но действующего чемпиона вряд ли устраивает текущий отрыв от дортмундской «Боруссии» — всего лишь шесть очков.

    Но можно сказать, что «Бавария» сама подарила конкуренту шанс побороться за чемпионский титул. У команды Юлиана Нагельсманна было несколько совершенно необязательных поражений.

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    Например, в начале января «Бавария» проиграла дома менхенгладбахской «Боруссии» (1:2). Правда, уже в следующем матче Рекордмайстер разнес «Кельн» (4:0).

    «Бавария» впервые за долгое время почувствовала за своей спиной чужое дыхание, к чему она, мягко говоря, уже давно отвыкла. Но для мотивации это очень хорошо. «Герта» проиграет лидеру с разгромным счетом.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.79.

    «Реал» Мадрид — «Эльче»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» и «Эльче» несколько дней назад провели сумасшедший матч в Кубке Испании.

    «Эльче» кое-как выстоял в основное время, а в овертайме началось что-то невероятное. Сначала арбитр показал красную карточку Марсело, а еще через пару минут «Мадрид» пропустил. Но даже вдесятером команде Карло Анчелотти удалось не только отыграться, но и вырвать победу.

    После такого шоу у «Реала» точно не будет проблем с настроем на скромный «Эльче». Тем более здорово провели недавние матчи в Ла Лиге — шутить с ними точно не стоит.

    «Реал» выиграет, но при этом нельзя исключать, что «Эльче» снова забьет. Если что, команда Франсиско месяц назад забила два мяча на поле «Барсы».

    Ставка: обе команды забьют за 2.24.

    Общий коэффициент — 6.17.

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    Экспресс дня 23 января: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Экспресс. «Бавария» пошумит в Берлине, а «Эльче» снова забьет «Реалу»
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