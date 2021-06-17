«Минск» — «Энергетик-БГУ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии

Пока в остальной Европе следят за противостоянием сборных, в Белоруссии кипят страсти в местном чемпионате.

«Минск» после 12-ти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на восьмом месте. В прошлом туре клуб из столицы реабилитировался за неприличное поражение от «Гомеля» (0:5). Команда Федора Щербаченко одержала гостевую победу над «Славией».

Интересно, что «Минск» в пяти предыдущих матчах забил восемь мячей.

«Энергетик-БГУ» находится на девятой строчке. Победная серия гостей составляет уже три матча. Еще один минский клуб выиграл у «Слуцка», «Динамо» (Брест) и «Гомеля».

Результативная серия «энергетиков» составляет уже пять матчей, в которых они забили восемь мячей.

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По всей видимости, здесь есть смысл рассчитывать на результативный футбол. Обе команды регулярно и забивают, и пропускают.

Ставка: обе команды забьют за 1.63.

«Неман» — «Славия» Мозырь

Футбол. Чемпионат Белоруссии

А в Гродно встретятся соперники, которые пока что находятся в таблице за пределами первой десятки. Хозяева сейчас 14-е, а гости — 13-е.

Безвыигрышная серия «Немана» составляет уже четыре матча. В этот период команда трижды уступила и пропустила девять мячей.

«Славия» в трех предыдущих матчах не набрала ни одного очка, при этом позволив забить в свои ворота восемь мячей.

Скорее всего, и в этом матче тоже не будет скучно. Защищаются команды так себе.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.82.

РФШ — ФК «Рига»

Футбол. Чемпионат Латвии

А в Латвии встретятся две лучшие на данный момент команды. РФШ и «Рига» набрали по 32 очка, но хозяева стоят в таблице на первом месте за счет того, что провели на одну игру меньше.

Победная серия РФШ составляет уже восемь матчей, в которых команда забила 17 мячей. Пока что в этом сезоне у РФШ лишь одно поражение.

Календарь и таблица Евро-2020

«Рига» выиграла шесть из семи предыдущих матчей. Еще в одном была ничья. Гости тоже немало забивают: в 14-ти турах в их активе 38 мячей — на 10 больше, чем у РФШ.

Так что и здесь есть смысл поставить на голы.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.62.