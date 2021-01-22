Экспресс дня 22 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим предстоящие события во французской Лиге 1, чемпионате Бельгии и итальянской Серии А.

«Пари Сен-Жермен» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции. 21-й тур

У «ПСЖ» крайне редко бывают проблемы в матчах с «Монпелье». Как, впрочем, и с другими французскими командами. Тут все понятно, с таким подбором игроков Париж при желании может легко «забирать» абсолютно любой матч в Лиге 1. Другой вопрос, что это желание есть далеко не всегда.

Но сейчас с настроем у парижских звезд все в порядке. Во-первых, пришел новый тренер — засуетились даже Мбаппе с Неймаром, а во-вторых — в таблице «ПСЖ» хоть и первый, но рядом сразу два конкурента. Нужно уходить в отрыв, чтобы не создавать себе лишних проблем перед возобновлением Лиги чемпионов.

«ПСЖ» выиграет. Будет настроение — выиграет с крупным счетом. Во всяком случае, в матче ожидается участие и Неймара, и Мбаппе, поэтому с игрой на чужой половине поля все должно быть в порядке.

Так что «Монпелье» можно готовиться принимать от «ПСЖ» дежурную «трёшку».

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.75.

«Беневенто» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. 19-й тур

«Торино» начал неделю с замены главного тренера. В клубе устали ждать, когда же команда начнет понимать требования Марко Джампаоло. Любому тренеру надо время на новом месте, но в данном случае эксперимент действительно мог закончиться полным провалом — под руководством Джампаоло «Торино» уверенно шел навстречу Серии Б. Последней каплей стал домашний матч против «Специи». Гости уже на восьмой минуте остались вдесятером, но даже в такой ситуации «Торино» так и понял, как подобраться к чужим воротам — унылые 0:0.

Поднимать «Торино» из зоны вылета доверили Давиде Николе. Сложно сказать, что из этого получится, но команде действительно нужны новые идеи.

И не исключено, что изменения в игре «Торино» будут видны уже в ближайшем матче. «Беневенто» довольно дерзко вернулся в Серию А, но в последнее время команда Филиппо Индзаги выглядела не так бодро. Возможно, место в середине турнирной таблице слегка успокоило футболистов «Беневенто».

В общем, ждем от «Торино» хотя бы один забитый мяч. Надо хоть что-то показать.

Ставка: гол «Торино» за 1.28.

«Андерлехт» — «Васланд-Беверен»

Футбол. Чемпионат Бельгии. 21-й тур

Новая попытка «Андерлехта» вернуть себе статус главного клуба Бельгии снова близка к провалу. В этом сезоне клуб из Брюсселя в лучшем случае будет в топ-3. О чемпионстве пока рано мечтать.

Если сравнивать с прошлым чемпионатом, то все не так уж и печально. Но, например, в пяти предыдущих турах «Андерлехт» потерпел три поражения. Венсан Компани был классным защитником, но в его тренерских способностях уже начинают сомневаться.

Впереди матч против команды с предпоследнего места. Если «Андерлехт» и тут потеряет очки, Компани и правда стоит задуматься, тем ли делом он занялся после завершения игровой карьеры.

Если что, «Андерлехт» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле.

Ставка: победа «Андерлехта» за 1.36.

Общий коэффициент — 3.04.