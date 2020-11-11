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    Легкая прогулка для лидеров ФНЛ

    Экспресс дня 11 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 ноября
    «Крылья Советов»
    В очередном экспрессе рассматриваем три матча из ФНЛ.

    «Краснодар-2» — «Крылья Советов»

    Футбол. Чемпионат ФНЛ. 21-й тур

    «Крылья Советов» на всех парах несутся обратно в Премьер-лигу. Очень похоже на то, что самарский клуб сможет вернуться в элитный дивизион российского футбола с первой попытки. На данный момент «Крылья» занимают в турнирной таблице третье место, но конкуренты — «Оренбург» и «Нижний Новгород» находятся на расстоянии вытянутой руки. Плотность в топ-6, конечно, поражает. Но в этих разборах «Крылья» явно выглядят одним из фаворитов.

    Если учитывать осеннюю часть сезона, то «Крылья Советов» с начала сентября проиграли только один матч. Первого ноября самарская команда уступила московскому «Торпедо».

    Кстати, «Крылья» — самая результативная команда ФНЛ. В 20-ти матчах волжане забили 44 мяча. Очень сильный показатель для всего российского футбола.

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    Впереди матч со второй командой «Краснодара», которой не очень легко в ФНЛ. Пока что «Краснодар-2» находится на 14-м месте. Последний раз команда выигрывала еще в середине октября. Похоже, «Крылья» снова наберут три очка.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.30.

    «Оренбург» — «Иртыш» Омск

    Футбол. Чемпионат ФНЛ. 21-й тур

    Тем временем «Оренбург», по всей видимости, тоже не намерен надолго задерживаться в ФНЛ. Хозяева предстоящей игры занимают в таблице второе место. И результаты «Оренбурга» тоже впечатляют. В 20-ти турах команда потерпела только одно поражение. В конце октября «Оренбург» неожиданно проиграл дома «Енисею».

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    Правда, перед этим «Оренбург» трижды подряд сыграл вничью на своем поле — с «Акроном», «Балтикой» и «СКА-Хабаровск». Серию удалось прервать в начале ноября в матче с «Чертаново» (3:1).

    В прошлом туре «Оренбург» выиграл на выезде у «Томи», а теперь, скорее всего, без особых проблем справится с «Иртышом». Омская команда занимает третье место с конца, в гостях в этом сезоне ей удалось удалось одержать только одну победу — в матче с «Шинником», который находится в таблице еще ниже.

    Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 1.43.

    «Нижний Новгород» — «Чертаново»

    Футбол. Чемпионат ФНЛ. 21-й тур

    «Нижний Новгород», который неожиданно вырвался в лидеры ФНЛ, в начале осени выдал серию из десяти побед. Оказывается, в ФНЛ такое тоже возможно. В этот период пропустили всего лишь четыре мяча — и это тоже что-то невероятное.

    Нетрудно догадаться, что у «Нижнего Новгорода» лучшая оборона в лиге. В 20-ти матчах команда Роберта Евдокимова пропустила всего лишь 12 мячей.

    У «Чертаново» в первой половине октября было несколько неплохих матчей, но после этого дебютант ФНЛ снова начал коллекционировать поражения. В пяти последних матчах команда гостей не набрала ни одного очка.

    Как ни крути, а в этой паре все предельно ясно. «Нижний Новгород» выиграет и продолжит удерживать первое место.

    Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) за 1.38.

    Общий коэффициент — 2.56. 0

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    Экспресс дня 11 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.56
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