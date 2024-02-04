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    Кто победит в бою Добера и Мойкано

    Мойкано — Добер. Ставка (к. 2.60) и прогноз на бой, UFC Vegas 85, 4 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мойкано — Добер
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    Дрю Добер (слева)
    4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Ренато Мойкано и Дрю Добером в легком весе. Ориентировочно начало боя в 05:10 мск. Мойкано — Добер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ренато Мойкано

    Мойкано располагается на 13-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. У бразильца 3 победы и 2 поражения в последних пяти поединках.

    Статистика выглядит довольно посредственной, однако уступал Ренато только тем оппонентам, которые выше него в рейтинге: Рафаэлю Дос Аньосу и Рафаэлю Физиеву.

    Стилистически Мойкано является ярко выраженным борцом. Он обладает хорошим контролем на земле и разнообразием приемов.

    За свою карьеру Ренато одержал 8 побед сабмишнами. Плюс ко всему, бразилец и сам хорошо защищается от тейкдаунов соперника — блокирует 62% переводов на канвас.

    Дрю Добер

    Добер идет 15-м в ростере легковесов. Дрю является рекордсменом этого дивизиона по количеству побед нокаутами с девятью финишами.

    Но несмотря на хорошую технику бокса, Дрю испытывает проблемы с защитой от ударов соперника и тейкдаунов. В стойке его недавно финишировал Мэт Фревола.

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    • В партере над ним доминировали Брэд Риддел и Ислам Махачев, являющиеся базовыми борцами. К этому поединку Добер подходит с четырьмя победами и одним поражением в последних пяти боях.

    Но выигрывал он у сбитых летчиков вроде Бобби Грина или же у соперников, не претендующих на попадание в рейтинг. Так что более лучшая статистика американца по последним боям не является аргументом в его пользу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Ренато Мойкано, предлагая поставить на его победу за 1.60. На успех Добера можно поставить с коэффициентом 2.40.

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    Борьба бразильца станет главным ключом его успеху в грядущем поединке. С учетом не самой лучшей защитой Добера от тейкдаунов, у Мойкано есть отличная возможность развить свой успех в партере.

    Бразилец стянет своего оппонента вниз, займет выгодную позицию и проведет удачный болевой или удушающим прием. Ставка: победа Ренато Мойкано сабмишном за 2.60.

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    Мойкано — Добер: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Кто победит в бою Добера и Мойкано
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