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    Закроет ли Салихов предыдущее поражение?

    Салихов — Браун. Ставка (к. 1.45) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Салихов — Браун
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    Муслим Салихов
    17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Муслимом Салиховым и Рэнди Брауном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:05 мск. Салихов — Браун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Муслим Салихов

    Салихов подходит к очередному поединку после поражения единогласным решением судей от Николса Далби. Россиянин ранее шел на серии из четырех выигрышей кряду и мог попасть в топ-15.

    Но в последнее время Салихов чередует победы с поражениями. В четырех предыдущих боях у него 2 выигрыша и 2 проигрыша.

    Стилистически дагестанец является представителем кикбоксинга и ушу. За карьеру у него 11 выигранных поединков нокаутами и только 2 победы сабмишнами.

    При этом проглядываются проблемы в стойке на блоке. Предыдущий соперник Далби был близок к тому, чтобы финишировать Салихова, а тот же Джинлианг и вовсе отправил его в нокаут.

    Рэнди Браун

    У Брауна 4 победы и одно поражение в предыдущих пяти боях. Проигрывал ямаец нынешнему 11-му номеру рейтинга полусредневесов Джеку Маддалене.

    Как и Салихов, Рэнди не очень силен в партере. Зато он неплохо показывает себя в стойке. Ранее ему удалось перебить опытных ветеранов Брайана Барберену, Нико Прайса и Уорли Алвиса.

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    • Стоит отметить и внушительные габариты ямайца. Его рост составляет 191 сантиметр, а размах рук 198 см. Это позволяет Брауну успешно держать соперников на дистанции при помощи хай-киков и фронт-киков.

    Плюс ко всему, Рэнди моложе грядущего оппонента на 6 лет, и ранее в отличие от россиянина он никогда не испытывал проблем с кардио.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой встрече отдают свое предпочтение Рэнди Брауну. На победу ямайца можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Салихова предлагают сделать ставку за 2.85.

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    Внушительные габариты, преимущество в кардио и более молодой возраст оставляют ямайцу неплохие шансы на победу. Уверенность в положительном выступлении Брауна подкрепляет его статистика.

    Ямаец плавно подбирается к своему пику, тогда как Салихов уже на спаде. Ему не составит труда контролировать Муслима на дистанции и перебивать его на протяжении всех трех раундов. Ставка: победа Рэнди Брауна с коэффициентом 1.45.

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    Салихов — Браун: прогноз, ставка (1.45), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Закроет ли Салихов предыдущее поражение?
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