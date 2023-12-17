17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Муслимом Салиховым и Рэнди Брауном в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 02:05 мск. Салихов — Браун: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Муслим Салихов

Салихов подходит к очередному поединку после поражения единогласным решением судей от Николса Далби. Россиянин ранее шел на серии из четырех выигрышей кряду и мог попасть в топ-15.

Но в последнее время Салихов чередует победы с поражениями. В четырех предыдущих боях у него 2 выигрыша и 2 проигрыша.

Стилистически дагестанец является представителем кикбоксинга и ушу. За карьеру у него 11 выигранных поединков нокаутами и только 2 победы сабмишнами.

При этом проглядываются проблемы в стойке на блоке. Предыдущий соперник Далби был близок к тому, чтобы финишировать Салихова, а тот же Джинлианг и вовсе отправил его в нокаут.

Рэнди Браун

У Брауна 4 победы и одно поражение в предыдущих пяти боях. Проигрывал ямаец нынешнему 11-му номеру рейтинга полусредневесов Джеку Маддалене.

Как и Салихов, Рэнди не очень силен в партере. Зато он неплохо показывает себя в стойке. Ранее ему удалось перебить опытных ветеранов Брайана Барберену, Нико Прайса и Уорли Алвиса.

Стоит отметить и внушительные габариты ямайца. Его рост составляет 191 сантиметр, а размах рук 198 см. Это позволяет Брауну успешно держать соперников на дистанции при помощи хай-киков и фронт-киков.

Плюс ко всему, Рэнди моложе грядущего оппонента на 6 лет, и ранее в отличие от россиянина он никогда не испытывал проблем с кардио.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этой встрече отдают свое предпочтение Рэнди Брауну. На победу ямайца можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Салихова предлагают сделать ставку за 2.85.

Внушительные габариты, преимущество в кардио и более молодой возраст оставляют ямайцу неплохие шансы на победу. Уверенность в положительном выступлении Брауна подкрепляет его статистика.

Ямаец плавно подбирается к своему пику, тогда как Салихов уже на спаде. Ему не составит труда контролировать Муслима на дистанции и перебивать его на протяжении всех трех раундов. Ставка: победа Рэнди Брауна с коэффициентом 1.45.