Девин Хэйни
Девин Хэйни — экс-обладатель всех титулов в легком весе. К своему дебюту в первом полусреднем дивизионе он подходит после победы над Василием Ломаченко единогласным решением судей.
Однако несмотря на успех с украинцем, Хэйни зарекомендовал себя в прошлом бою не самым лучшим образом. У него есть явные проблемы на блоке и довольно часто Девин отдает инициативу своим соперникам.
Плюс ко всему, Хэйни проигрывает тому же Прогрейсу в плане ударной мощи. В последних семи поединках американец выигрывал только решением, а последняя победа нокаутом была еще в 2019-м над Зауром Абдуллаевым.
За карьеру у Хэйни крайне низкий процент досрочных выигрышей. При 30-ти победах только из них 15 были достигнуты нокаутами.
Реджис Прогрейс
Реджису сейчас принадлежит титул WBC в первом полусреднем весе. В отличие от Хэйни у него есть одно поражение в профессиональной карьере.
Но уступал он только бывшему абсолютному чемпиону данного дивизиона Джошу Тейлору. Впрочем, после того проигрыша Прогрейс вышел на серию из пяти побед кряду.
Да и выигрывал он гораздо увереннее, нежели предстоящий оппонент. Четырех из пяти соперников на данном отрезке Реджис отправил в нокаут.
Продержаться до решения судей удалось лишь его последнему оппоненту Даниелито Зоррилье. Но в том бою Прогрейс выиграл с очень убедительным счетом по версии всех трех рефери.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают свое предпочтение Дэвину Хэйни, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.25. На победу Реджиса Прогрейса можно сделать ставку за 4.20.
Бывший абсолютный чемпион в легком весе очень сильно переоценен. Он уже 4 года никого не побеждал нокаутом, а того же Ломаченко одолел спорным судейским решением.
Тем временем, Реджис на своем пути финишировал большинство своих соперников. За счет агрессии и внушительной нокаутирующей мощи действующий чемпион WBC возьмет верх в бою против Хэйни. Ставка: победа Реджиса Прогрейса с коэффициентом 4.20.