10 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Девином Хэйни и Реджисом Прогрейсом в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Хэйни — Прогрейс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Девин Хэйни

Девин Хэйни — экс-обладатель всех титулов в легком весе. К своему дебюту в первом полусреднем дивизионе он подходит после победы над Василием Ломаченко единогласным решением судей.

Однако несмотря на успех с украинцем, Хэйни зарекомендовал себя в прошлом бою не самым лучшим образом. У него есть явные проблемы на блоке и довольно часто Девин отдает инициативу своим соперникам.

Плюс ко всему, Хэйни проигрывает тому же Прогрейсу в плане ударной мощи. В последних семи поединках американец выигрывал только решением, а последняя победа нокаутом была еще в 2019-м над Зауром Абдуллаевым.

За карьеру у Хэйни крайне низкий процент досрочных выигрышей. При 30-ти победах только из них 15 были достигнуты нокаутами.

Реджис Прогрейс

Реджису сейчас принадлежит титул WBC в первом полусреднем весе. В отличие от Хэйни у него есть одно поражение в профессиональной карьере.

Но уступал он только бывшему абсолютному чемпиону данного дивизиона Джошу Тейлору. Впрочем, после того проигрыша Прогрейс вышел на серию из пяти побед кряду.

Да и выигрывал он гораздо увереннее, нежели предстоящий оппонент. Четырех из пяти соперников на данном отрезке Реджис отправил в нокаут.

Продержаться до решения судей удалось лишь его последнему оппоненту Даниелито Зоррилье. Но в том бою Прогрейс выиграл с очень убедительным счетом по версии всех трех рефери.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают свое предпочтение Дэвину Хэйни, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.25. На победу Реджиса Прогрейса можно сделать ставку за 4.20.

Бывший абсолютный чемпион в легком весе очень сильно переоценен. Он уже 4 года никого не побеждал нокаутом, а того же Ломаченко одолел спорным судейским решением.

Тем временем, Реджис на своем пути финишировал большинство своих соперников. За счет агрессии и внушительной нокаутирующей мощи действующий чемпион WBC возьмет верх в бою против Хэйни. Ставка: победа Реджиса Прогрейса с коэффициентом 4.20.