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    Пройдет ли Алмейда бывшего претендента на титул?

    Алмейда — Льюис. Ставка (к. 1.75) и прогноз на бой, UFC Brazil, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алмейда — Льюис
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    Жаилтон Алмейда
    5 ноября состоится бой в рамках турнира UFC Brazil между Жаилтоном Алмейдой и Дерриком Льюисом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 06:40 мск. Алмейда — Льюис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Жаилтон Алмейда

    Жаилтон на данный момент занимает девятую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Он является одним из самых быстрых финишеров в ростере.

    Чтобы удосрочить того же Жаирзиньо Розенстрайка, ему потребовалось чуть менее четырех минут. Алмейда довольно нестандартный тяжеловес.

    Его вес составляет порядка 105 кг, однако это дает ему невероятное преимущество в скорости. Плюс ко всему, бразилец обладает молниеносными тейкдаунами и прекрасным контролем на земле.

    У Алмейды в UFC 5 побед и ни единого поражения. Четырех из пяти предыдущих соперников бразилец удосрочил уже в первом раунде и лишь Шамиль Абдурахимов сумел продержаться с ним до второго отрезка.

    Деррик Льюис

    Льюис сейчас занимает десятую строчку в ростере тяжеловесов, и к этому бою он подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Маркосом Де Лимой.

    Стилистически «черный зверь» является полной противоположностью Алмейды. Деррик не любит бороться и предпочитает решать исходы противостояний в стойке.

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  • 01/11/2023

    • Ему до сих пор принадлежит рекорд UFC по количеству побед нокаутами — 14. Всего же за свою карьеру Деррик удосрочил 18 оппонентов стойке.

    Но несмотря на невероятную ударную мощь, проблем у американца тоже хватает. У него слабая защита от тейкдаунов, плохое кардио и есть проблемы на блоке в стойке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке отдают предпочтение Жаилтону Алмейде, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.19. На победу Льюиса можно поставить за 4.95.

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    Бразилец вряд ли будет размениваться с таким ударником в стойке. Если учесть очень слабую защиту Льюиса от проходов ноги, то стянуть его на канвас для Жаилтона не составит труда.

    Данный поединок будет проходить до первого тейкдауна. Когда Деррик Льюис окажется на земле, то он станет для бразильца легкой мишенью. Ставка: победа Жаилтона Алмейды сабмишном за 1.75.

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    Алмейда — Льюис: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Пройдет ли Алмейда бывшего претендента на титул?
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