ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей» «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»
    Все новости спорта

    Будет ли нокаут в бою Макса Холлоуэя и Арнольда Аллена?

    Холлоуэй — Аллен. Прогноз (к. 1.57) и ставки на бой, UFC Kanzas, 16 апреля 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Холлоуэй — Аллен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Холлоуэй
    16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Холлоуэй — Аллен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Макс Холлоуэй

    Холлоуэй является одним из ярчайших легковесов современности. На своем пути американец прошел немало топов. Макс был чемпионом, и ранее он зачистил весь дивизион.

    Однако свой пояс Холлоуэй потерял после встречи с Александром Волкановски. В своем последнем уже третьем по счету бою Макс проиграл все тому же австралийцу.

    Конечно, для него будет очень важно реабилитироваться после той неудачи. Физически американец всегда прекрасно готов, а его энергозатратный стиль с большим количеством ударов может стать залогом успеха.

    За карьеру у Холлоуэя 9 побед нокаутом. За счет невероятной базы кикбоксинга Макс доминирует в клетке практически над всеми своими соперниками.

    Арнольд Аллен

    Англичанин еще не потерпел в UFC ни единого поражения. Сейчас он идет на серии из десяти выигранных поединков кряду, что очень впечатляет.

    В своем последнем поединке Аллен нокаутировал Кэлвина Каттара. Как и предстоящий соперник, британец предпочитает драться в стойке и в партер идет крайне редко.

  • Возвращение Холлоуэя и Барбозы, первый серьезный бой для Мурзаканова. Анонс карда UFC Kanzas
  • Холлоуэй, Барбоза, Аллен, Мурзаканов, Гутьеррес — в главных ролях предстоящего ивента
  • 12/04/2023

    • После такого винстрика Аллена всерьез воспринимают, как потенциального кандидата на титул. Но проблема в том, что ранее по-настоящему топовых соперников в его активе не было.

    Тот же Каттар в последнее время является трамплином для всех перспективных бойцов и его за суперзвезду считать нельзя. В поединке с Максом Арнольду будет очень непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Максу Холлоуэю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На успех Аллена дают коэффициент 2.47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Макс будет заряжен только на победу, ведь ему нужно реабилитироваться после очередного проигрыша от Волкановски. Аллен хоть и неплохо выступал ранее, но к такому вызову он едва ли готов.

    Холлоуэй уже состоявшаяся суперзвезда и откровенного спада у него нет. Бывший чемпион должен доминировать в данном поединке. Так что шансов у Арнольда не так уж и много. Ставка: победа Макса Холлоуэя за 1.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Навбахор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кызылкум — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ислочь — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кремонезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Галатасарай — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Модена — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Холлоуэй — Аллен: прогноз, ставка (1.47), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в бою Макса Холлоуэя и Арнольда Аллена?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры