16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 06:10 мск. Холлоуэй — Аллен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макс Холлоуэй

Холлоуэй является одним из ярчайших легковесов современности. На своем пути американец прошел немало топов. Макс был чемпионом, и ранее он зачистил весь дивизион.

Однако свой пояс Холлоуэй потерял после встречи с Александром Волкановски. В своем последнем уже третьем по счету бою Макс проиграл все тому же австралийцу.

Конечно, для него будет очень важно реабилитироваться после той неудачи. Физически американец всегда прекрасно готов, а его энергозатратный стиль с большим количеством ударов может стать залогом успеха.

За карьеру у Холлоуэя 9 побед нокаутом. За счет невероятной базы кикбоксинга Макс доминирует в клетке практически над всеми своими соперниками.

Арнольд Аллен

Англичанин еще не потерпел в UFC ни единого поражения. Сейчас он идет на серии из десяти выигранных поединков кряду, что очень впечатляет.

В своем последнем поединке Аллен нокаутировал Кэлвина Каттара. Как и предстоящий соперник, британец предпочитает драться в стойке и в партер идет крайне редко.

После такого винстрика Аллена всерьез воспринимают, как потенциального кандидата на титул. Но проблема в том, что ранее по-настоящему топовых соперников в его активе не было.

Тот же Каттар в последнее время является трамплином для всех перспективных бойцов и его за суперзвезду считать нельзя. В поединке с Максом Арнольду будет очень непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Максу Холлоуэю. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57. На успех Аллена дают коэффициент 2.47.

Макс будет заряжен только на победу, ведь ему нужно реабилитироваться после очередного проигрыша от Волкановски. Аллен хоть и неплохо выступал ранее, но к такому вызову он едва ли готов.

Холлоуэй уже состоявшаяся суперзвезда и откровенного спада у него нет. Бывший чемпион должен доминировать в данном поединке. Так что шансов у Арнольда не так уж и много. Ставка: победа Макса Холлоуэя за 1.47.