19 марта состоится бой в рамках турнира UFC 286 между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи в легком весе. Ориентировочно начало боя в 01:40 мск. Физиев — Гейджи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рафаэль Физиев

«Атаман» является одним из теневых кандидатов на титул в легком дивизионе. На данный момент Рафаэль располагается на шестой строчке в рейтинге.

В UFC у азербайджанца только одно поражение, полученное в дебюте в 2019-м от Магомеда Мустафьева нокаутом в первом раунде.

Но далее Физиев одержал 6 побед кряду. За это время боец очень серьезно прибавил. В последнем поединке «Атаман» нокаутировал бывшего чемпиона Дос Аньоса.

Стилистически Рафаэль является ударником. Он предпочитает вести бой в высоком темпе против базовых джиу-джитсеров и борцов, чтобы не давать возможности перевести себя в партер.

Джастин Гейджи

Гейджи за свою карьеру уже дважды дрался за титул в легком весе, но в обоих случаях он проиграл и Хабибу Нурмагомедову, и Чарльзу Оливейре.

Тем не менее, после разгромного поражения от бразильца «Хайлайт» до сих занимает третью строчку в рейтинге и считается потенциальным кандидатом на пояс.

Гейджи ранее был чемпионом США по борьбе. Но со временем Джастин переквалифицировался в ударника и предпочитает биться в стойке.

Причем американец очень комфортно себя чувствует на ближней дистанции. «Хайлайт» умело подключает локти и колени из клинча. Проблема Гейджи только в том, что он сам плохо держит удар и может упасть на канвас от любого попадания.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече видят фаворитом Рафаэля Физиева. На его победу можно поставить за 1.43, а на успех Гейджи дают коэффициент 2.93.

После проигрыша в одну калитку от Оливейры репутация Джастина испортилась. Он чередует победы с поражениями, но у него была крайне серьезная оппозиция.

Что касается Физиева, то для него это будет самый большой бой в карьере. Вряд ли он станет форсировать события уже в первом раунде, ведь на кону стоит попадание в топ-3. Есть вероятность, что данный поединок однозначно дойдет до экватора. Ставка: бой продлится более 7,5 минут за 1.59.