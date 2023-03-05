5 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 285 между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:40 мск. Шевченко — Грассо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Валентина Шевченко

Валентина защитила чемпионский пояс уже 7 раз кряду. В предыдущем бою она не без труда раздельным решением одолела Тайлу Сантоса.

Бразильянка вязала Шевченко в партере и, как показал поединок, в борьбе определенные пробелы у «Пули» все-таки есть. Однако в стойке ей пока что нет равных.

Валентина на верхнем этаже доминировала над всеми предыдущими соперницами. До встречи с Сантос она нокаутировала Джессику Андраде и Лорен Мерфи.

Это говорит о том, что в стойке Шевченко невероятно опасно. Она навязывает соперницам такой темп, который они просто не могут выдержать.

Алекса Грассо

Алекса подходит к данному поединку на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последний раз она проигрывала в сентябре 2019-го Карле Эспарзе судейским решением.

Но после того боя оппозиция мексиканки была крайне посредственна. Ранее она не дралась с девушками, располагающимися в первой пятерке рейтинга.

Вряд ли Грассо заслуживает титульника больше, чем Манон Фиро или Эрин Бланчфилд. Однако других соперниц для Шевченко просто нет, и в итоге промоушен решил дать шанс проявить себя именно Алексе.

В стойке она явно проигрывает Шевченко. Возможно, Грассо уступит ей даже в партере, потому как в ее активе только одна победа сабмишном, а у Валентины их 7.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою считают Валентину Шевченко явным фаворитом. На победу «Пули» можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Грассо можно поставить за 6.20.

Несмотря на хорошую удачную серию, шансов на титул у мексиканки практически нет. Шевченко превосходит ее по всем параметрам.

Валентина сильнее бьет и лучше борется. Да и к тому же Алексе не хватает мощи и выносливости. Будет неудивительно, если претендент упадет в нокаут или уступит приемом. Ставка: досрочная победа Валентины Шевченко за 1.76.