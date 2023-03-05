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    Защитит ли Шевченко пояс в восьмой раз кряду?

    Шевченко — Грассо. Прогноз (к. 1.76) и ставки на бой, UFC 285, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Грассо
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    Валентина Шевченко
    5 марта состоится титульный бой в рамках турнира UFC 285 между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо в женском наилегчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 07:40 мск. Шевченко — Грассо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Валентина Шевченко

    Валентина защитила чемпионский пояс уже 7 раз кряду. В предыдущем бою она не без труда раздельным решением одолела Тайлу Сантоса.

    Бразильянка вязала Шевченко в партере и, как показал поединок, в борьбе определенные пробелы у «Пули» все-таки есть. Однако в стойке ей пока что нет равных.

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    • Валентина на верхнем этаже доминировала над всеми предыдущими соперницами. До встречи с Сантос она нокаутировала Джессику Андраде и Лорен Мерфи.

    Это говорит о том, что в стойке Шевченко невероятно опасно. Она навязывает соперницам такой темп, который они просто не могут выдержать.

    Алекса Грассо

    Алекса подходит к данному поединку на серии из четырех выигранных поединков кряду. В последний раз она проигрывала в сентябре 2019-го Карле Эспарзе судейским решением.

    Но после того боя оппозиция мексиканки была крайне посредственна. Ранее она не дралась с девушками, располагающимися в первой пятерке рейтинга.

    Вряд ли Грассо заслуживает титульника больше, чем Манон Фиро или Эрин Бланчфилд. Однако других соперниц для Шевченко просто нет, и в итоге промоушен решил дать шанс проявить себя именно Алексе.

    В стойке она явно проигрывает Шевченко. Возможно, Грассо уступит ей даже в партере, потому как в ее активе только одна победа сабмишном, а у Валентины их 7.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном бою считают Валентину Шевченко явным фаворитом. На победу «Пули» можно поставить с коэффициентом 1.14. На успех Грассо можно поставить за 6.20.

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    Несмотря на хорошую удачную серию, шансов на титул у мексиканки практически нет. Шевченко превосходит ее по всем параметрам.

    Валентина сильнее бьет и лучше борется. Да и к тому же Алексе не хватает мощи и выносливости. Будет неудивительно, если претендент упадет в нокаут или уступит приемом. Ставка: досрочная победа Валентины Шевченко за 1.76.

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    Шевченко — Грассо: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Защитит ли Шевченко пояс в восьмой раз кряду?
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