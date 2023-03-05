5 марта состоится бой в рамках турнира UFC 285 между Коди Гарбрандтом и Тревином Джонсом в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 05:35 мск. Гарбрандт — Джонс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коди Гарбрандт

Коди ранее был чемпионом UFC в легчайшем весе. Гарбрандт не знал поражений пока не столкнулся в клетке с Ти Джеем Диллашоу в апреле 2017-го.

Тогда Коди был нокаутирован, а потеряв пояс ушла и уверенность в себе. В реванше уже экс-чемпион проиграл Ти Джеею еще более разгромно в первом раунде.

Далее в карьере Гарбрандта пошли сплошные неудачи. Он даже попробовал спуститься в наилегчайший вес, но там его за 3,5 минуты нокаутировал Кай Кара-Франс.

Тот бой проходил в декабре 2021-го и с тех пор Коди больше не появлялся в октагоне. За это время он выпал из всех рейтингов и теперь ему придется пробиваться в элиту заново.

Тревин Джонс

Тревин, как и его предстоящий соперник, выступает в последнее время крайне неудачно. Но если Коди ранее был чемпионом и только потом пошел на спад, то у данного бойца не задалось в UFC практически сразу.

В сильнейшей лиге мира на счету Джонса только одна победа нокаутом над Марио Баутистой во втором раунде в июне 2021 года.

Далее Тревин потерпел 3 поражения кряду. В своем последнем бою он уступил судейским решением Раони Барселосу.

Стоит отметить, что у Джонса серьезные проблемы с блоком в стойке. В среднем за минуту он пропускает по 11 акцентированных попаданий как в голову, так и в корпус.

Прогноз и ставка

В данном букмекеры отдают предпочтение Коди Гарбрандту. На его успех можно поставить за 1.52. На успех Джонс предлагают коэффициент 2.60.

Гарбрандт ранее был невероятно сильным бойцом, однако после поединка с Диллашоу сильно регрессировал. Руководство промоушена понимает, что в нынешних кондициях он сможет конкурировать только с оппонентами второго эшелона. В связи с этим, на растерзание экс-чемпиону отдают Джонса, идущего на серии из трех поражений кряду.

Начать новую победную серию Гарбрандту пока что поможет бой только с ноунеймом. Тревин сейчас находится на грани увольнения из UFC и проигрывает всем подряд. Вполне вероятно, что он потерпит неудачу и на этот раз. Ставка: победа Коди Гарбрандта за 1.52.