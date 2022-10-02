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    Чем закончится долгожданный бой Алексея Олейника и Илира Латифи?

    Латифи — Олейник. Прогноз (к. 1.95) и ставки на бой, UFC Vegas 61, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Латифи — Олейник
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    Алексей Олейник
    В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Илиром Латифи и Алексеем Олейником в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 01:30 мск. Латифи — Олейник: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Илир Латифи

    Илир Латифи в силу возраста выступает крайне нестабильно. К данной встрече швед подходит после победы над Тэннером Босером.

    Однако до этого он проиграл Деррику Льюису, Волкану Оздемиру и Кори Андерсону. Стоит отметить, что Илир ранее выступал в полутяжелом весе.

    Но сейчас ему 39 и вписываться в лимит 93 кг стало тяжело. Латифи солидно поднабрал и сейчас весит около 109 кг. Нельзя сказать, подъем в тяжелый вес реанимировал карьеру шведа.

    Не так давно у Илира были проблемы со здоровьем и к его нынешней форме есть вопросы.

    Алексей Олейник

    «Дядя Леша», как и предстоящий соперник, недавно шел на серии из трех поражений кряду. Но в последнем бою Олейник одержал победу в первом раунде сабмишном над Джаредом Вандерой.

    Стоит отметить, что Алексею уже 45 лет, но он по-прежнему продолжает выступать. Конечно, россиянину нужно решать исход данного противостояния в первом раунде.

    Надо признать, что у Олейника это отлично получается. За свою карьеру «дядя Леша» одержал 47 досрочных побед в стартовой пятиминутке.

    Вероятнее всего, Алексей сделает ставку на борьбу. По статистике у Олейника примерно 50% тейкдаунов заканчиваются успешно.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры считают фаворитом Илира Латифи. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Олейника дают коэффициент 2.52.

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    Конечно, Олейнику важно заканчивать встречу, как можно раньше. Наверняка, Алексей с первых секунд пойдет в партер. Но Латифи тоже очень опасен в начале поединка.

    Есть вероятность, что их очная встреча не дойдет до решения судей. На двоих у соперников 56 побед только в первом раунде и в этой битве все может закончиться довольно быстро. Ставка: бой продлится менее 7,5 минут за 1.95.

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    Латифи — Олейник: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится долгожданный бой Алексея Олейника и Илира Латифи?
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