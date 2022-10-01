В ночь с 1 на 2 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 61 между Максимом Гришиным и Филипом Линсом в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:55 мск. Гришин — Линс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Максим Гришин

Максим Гришин провел в UFC 4 боя и пока что он не показывал выдающихся результатов в сильнейшем промоушене мира. На его счету 2 победы и 2 поражения.

В своем последнем поединке Гришин сумел одолеть Ульяма Найта единогласным решением судей. Максим является представителем рукопашного боя.

Очевидно, что россиянин в предстоящем бою предпочтет драться в стойке. У Гришина великолепная точность и по статистике примерно 60% его ударов регулярно доходят до цели.

Также стоит отметить, что Максим в последнее время подтянул и работу в партере. На счету Гришина есть 6 побед сабмишном в профессиональной карьере.

Филип Линс

Бразилец начал свои выступления в UFC с двух проигрышей кряду от Андрея Орловского и Тэннера Босера. Однако в последнем поединке он сумел одолеть Марцина Прачнио.

В основном, Линс предпочитает работать в партере или же в клинче у сетки. В этом ему помогает база БЖЖ. Впрочем, перевести на канвас Гришина ему будет непросто.

У россиянина 55% успешных заблокированных попыток тейкдаунов. Получается, что главное оружие Линс в предстоящем бою может быть бесполезным.

При этом у Филипа есть серьезные проблемы с блоком в стойке. По статистике он пропускает по 9 акцентированных ударов в минуту.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают свое предпочтение Максиму Гришину. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.50. На победу Линса можно поставить за 2.66.

Вероятнее всего, россиянин будет прессинговать соперника уже с первых секунд встречи. Наверняка, Линс предпочтет действовать аккуратно и не станет форсировать события, ведь Максим очень опасен в стартовом раунде.

Впрочем, россиянин вполне способен разбивать своего оппонента протяжении всех 15 минут. Ставка: победа Максима Гришина за 1.50.