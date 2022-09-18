18 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 60 между Кори Сэндхагеном и Сонгом Ядонгом. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Сэндхаген — Ядонг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кори Сэндхаген

Не так давно Сэндхаген был одним из главных претендентов на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Кори в своем последнем поединке уступил Петру Яну единогласным решением судей.

Тем не менее, американец каждому из соперников наносил не мало проблем и тот же Ти Джей Диллашоу победил его только при помощи рефери.

Кори для легчайшего веса довольно высокого роста и это позволяет ему контролировать своих соперников на дистанции. Также стоить отметить, что Сэндхаген очень здорово меняет темп поединка.

В основном, американец предпочитает драться в стойке и об этом говорят его последние досрочные победы над Эдгаром и Мораесом.

Сонг Ядонг

Сейчас китайский боец занимает десятую строчку в рейтинге. Не так давно Ядонг но шел на серии из трех побед кряду.

Однако в своем последнем поединке Сонг в рамках турнира по грэпплингу уступил Якобу Родригесу уже в первом раунде.

Можно сказать, что бой с Сэндхагеном будет самым громким в карьере китайца, ведь ранее он не дрался с соперниками из топ-5. У Ядонга есть победа над Марлоном Верой, но тогда «Чито» только начинал свой звездный путь.

Сонг является очень разносторонним бойцом. Он хорош как в стойке, так и в партере, и за карьеру у китайца 7 побед нокаутом и 3 сабмишном.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают свое предпочтение Кори Сэндхагену и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Сонг Ядонга можно поставить за 2.85.

Наверное, Кори будет придерживаться своей излюбленной тактики и станет контролировать оппонента на дистанции. Оба бойца очень хорошо держат удар и вряд ли здесь будет нокаут.

Но все же у американца гораздо больше опыта и поэтому он вполне может забрать данный поединок в свою пользу. Ставка: победа Кори Сэндхагена по очкам за 2.38.