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    Отстоит ли Кори Сэндхаген свои позиции в рейтинге?

    Сэндхаген — Ядонг. Прогноз (к. 2.38) и ставки на бой, UFC Vegas 60, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сэндхаген — Ядонг
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    Кори Сэндхаген
    18 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 60 между Кори Сэндхагеном и Сонгом Ядонгом. Ориентировочно начало боя в 04:35 мск. Сэндхаген — Ядонг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кори Сэндхаген

    Не так давно Сэндхаген был одним из главных претендентов на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Кори в своем последнем поединке уступил Петру Яну единогласным решением судей.

    Тем не менее, американец каждому из соперников наносил не мало проблем и тот же Ти Джей Диллашоу победил его только при помощи рефери.

    Кори для легчайшего веса довольно высокого роста и это позволяет ему контролировать своих соперников на дистанции. Также стоить отметить, что Сэндхаген очень здорово меняет темп поединка.

    В основном, американец предпочитает драться в стойке и об этом говорят его последние досрочные победы над Эдгаром и Мораесом.

    Сонг Ядонг

    Сейчас китайский боец занимает десятую строчку в рейтинге. Не так давно Ядонг но шел на серии из трех побед кряду.

    Однако в своем последнем поединке Сонг в рамках турнира по грэпплингу уступил Якобу Родригесу уже в первом раунде.

    Можно сказать, что бой с Сэндхагеном будет самым громким в карьере китайца, ведь ранее он не дрался с соперниками из топ-5. У Ядонга есть победа над Марлоном Верой, но тогда «Чито» только начинал свой звездный путь.

    Сонг является очень разносторонним бойцом. Он хорош как в стойке, так и в партере, и за карьеру у китайца 7 побед нокаутом и 3 сабмишном.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают свое предпочтение Кори Сэндхагену и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.45. На успех Сонг Ядонга можно поставить за 2.85.

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    Наверное, Кори будет придерживаться своей излюбленной тактики и станет контролировать оппонента на дистанции. Оба бойца очень хорошо держат удар и вряд ли здесь будет нокаут.

    Но все же у американца гораздо больше опыта и поэтому он вполне может забрать данный поединок в свою пользу. Ставка: победа Кори Сэндхагена по очкам за 2.38.

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    Сэндхаген — Ядонг: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Отстоит ли Кори Сэндхаген свои позиции в рейтинге?
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