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    Вернет ли Джошуа свои пояса WBO, WBA, WBC и IBF?

    Джошуа — Руис. Прогноз (к. 1.80) и ставки на бой 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на Джошуа — Руис
    Энтони Джошуа
    В рамках реванша Энтони Джошуа попытается ответить Энди Руису за поражение 1 июня 2019 года. Поединок за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBF пройдет 7 декабря. Прогноз на Джошуа — Руис.

    Джошуа

    Энтони Джошуа — боксер супертяжелой весовой категории, который провел 23 поединка. На его счету 22 победы, из них 21 победа нокаутом. За свою карьеру спортсмен потерпел лишь одно поражение.

    Джошуа выше своего оппонента. Его рост составляет 198 см при размахе рук в 208 см.

    До поражения от Руиса Энтони являлся чемпионом мира сразу в четырех категориях — WBO, WBA, WBC и IBF. Ему удалось провести одну полноценную успешную защиту в бою с Александром Поветкиным в сентябре 2018 года.

    Явным козырем бойца в поединке станет джеб. Именно с этого приема Джошуа начинает свои мощные атаки, а удары у него действительно тяжелые. К слову, в прошлый раз антропометрия стала главной проблемой для мексиканца.

    Руис

    Энди Руис-младший оказался не тем, кем его считали. Несмотря на то, что мексиканец серьезно уступает британцу в росте, ему все же удалось найти ключи от обороны ранее непобедимого бывшего чемпиона.

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    Руис, являясь ровесником Джошуа, провел больше поединков. На его счету 34 боя — 33 победы, 22 нокаутом. И только одно поражения портит эту отличную статистику.

    Как видим, Руис не является таким уж жестким нокаутером, однако в прошлом бою с британским боксером свой «лаки-панч» мексиканец все-таки провел.

    Руис — левша, поэтому для Джошуа это является дополнительным неудобством. В росте и размахе рук боец уступает сопернику. Каждый параметр достигает 188 см.

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    • Несмотря на неатлетический склад тела, Руис-младший обладает неплохой скоростью. Предпочитает работать преимущественно с ближней дистанции. И, скорее всего, он будет делать это в рамках реванша с Джошуа.

    Прогноз на бой Энтони Джошуа — Энди Руис

    Руис представляет большую опасность на ближней дистанции. Кроме того, британец садил соперника на пятую точку, однако тот все равно вставал. Это говорит о настойчивости и характере бойца.

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    Возможно, что Джошуа попытается удержать мексиканца на дальней и средней дистанции своим джебом и постарается избегать частых разменов, как это было в первом бою.

    1.40 и 2.95 — коэффициенты на победу боксеров соответственно. Полагаем, что Джошуа в этот раз сделает все более грамотно и сможет завершить бой досрочно в свою пользу. Поэтому прогнозируем его досрочную победу с коэффициентом 1.80. 0

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