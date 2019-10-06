Головкин — Деревянченко. Прогноз (к. 2.15) и ставки на поединок по версии IBF и IBO 6 октября 2019 года

6 октября в Нью-Йорке состоится боксерский поединок по версии IBF и IBO за титул чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Начало трансляции в 04:00 по московскому времени. Прогноз на Головкин — Деревянченко.

Геннадий Головкин

Головкин, безусловно, намного опытнее своего оппонента, если говорить о выступлениях на профессиональном уровне. На счету боксера из Казахстана 41 поединок. Из этого числа 39 боев завершились в его пользу, при этом 35 матчей GGG завершал нокаутом. Также в активе Геннадия одно поражение и одна ничью.

Конечно же одно из самых ярких выступлений Головкина было в противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом. Первый поединок, проходивший 5 мая, казах проиграл, хотя и не заслуженно, поскольку весь бой он активно прессинговал Альвареса, не давая тому продохнуть.

Все прогнозы на спорт

После этого Triple G побил Ванеса Мартиросяна, уложив того во втором раунде. В реванше с Саулем Головкину выиграть так и не удалось. Судьи зафиксировали ничью. 8 июня 2019 года Геннадий провел бой со Стивом Роллсом. Он положил канадца в четвертом раунде.

Сергей Деревянченко

Украинец Сергей Деревянченко имеет меньше опыта на профессиональной арене и слегка младше своего соперника. Ему 33 года. На его счету 13 боев — 12 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

27 октября 2018 года Деревянченко провел бой за вакантный пояс чемпиона IBF в среднем весе с Дэниелом Джейкобсом. Украинский боксер проиграл по очкам, причем решения судей были не единогласными.

13 апреля этого года спортсмен провел успешный поединок с Джеком Кулкаем. В этом бою Деревянченко показал себя с хорошей стороны, однако временами ему доставалось. Победу украинцу судьи отдали единогласны м решением.

Прогноз на бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко

Геннадий Головкин однозначный фаворит. Боксер выше оппонента (179 против 175 см) и у него больше размах рук (178 против 171 см).

Соответственно можно сделать вывод, что спортсмену из Казахстана можно будет держать Деревянченко на дистанции, периодически проводя жесткие атаки, ведь сам он по природе «панчер».

Украинец в свою очередь умеет работать «под руками» соперника, но Геннадий хорошо бьет и в ближнем бою. Учитывая то, как Деревянченко получал в прошлом матче, можно спрогнозировать большое количество пропущенных ударов и в этом.

Головкин хочет уйти красиво и он это сделает. На победу казаха дают 1.23, на победу украинца — 4.20, а на ничью предлагают коэффициент 23.0. Предлагаем поставить на досрочную победу первого с коэффициентом 2.15. 0