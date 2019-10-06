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    Сделает ли опыт свое дело?

    Головкин — Деревянченко. Прогноз (к. 2.15) и ставки на поединок по версии IBF и IBO 6 октября 2019 года

    IBF
    Прогноз на Головкин — Деревянченко
    Геннадий Головкин
    6 октября в Нью-Йорке состоится боксерский поединок по версии IBF и IBO за титул чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Начало трансляции в 04:00 по московскому времени. Прогноз на Головкин — Деревянченко.

    Геннадий Головкин

    Головкин, безусловно, намного опытнее своего оппонента, если говорить о выступлениях на профессиональном уровне. На счету боксера из Казахстана 41 поединок. Из этого числа 39 боев завершились в его пользу, при этом 35 матчей GGG завершал нокаутом. Также в активе Геннадия одно поражение и одна ничью.

    Конечно же одно из самых ярких выступлений Головкина было в противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом. Первый поединок, проходивший 5 мая, казах проиграл, хотя и не заслуженно, поскольку весь бой он активно прессинговал Альвареса, не давая тому продохнуть.

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    После этого Triple G побил Ванеса Мартиросяна, уложив того во втором раунде. В реванше с Саулем Головкину выиграть так и не удалось. Судьи зафиксировали ничью. 8 июня 2019 года Геннадий провел бой со Стивом Роллсом. Он положил канадца в четвертом раунде.

    Сергей Деревянченко

    Украинец Сергей Деревянченко имеет меньше опыта на профессиональной арене и слегка младше своего соперника. Ему 33 года. На его счету 13 боев — 12 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

    27 октября 2018 года Деревянченко провел бой за вакантный пояс чемпиона IBF в среднем весе с Дэниелом Джейкобсом. Украинский боксер проиграл по очкам, причем решения судей были не единогласными.

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    • 13 апреля этого года спортсмен провел успешный поединок с Джеком Кулкаем. В этом бою Деревянченко показал себя с хорошей стороны, однако временами ему доставалось. Победу украинцу судьи отдали единогласны м решением.

    Прогноз на бой Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко

    Геннадий Головкин однозначный фаворит. Боксер выше оппонента (179 против 175 см) и у него больше размах рук (178 против 171 см).

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    Соответственно можно сделать вывод, что спортсмену из Казахстана можно будет держать Деревянченко на дистанции, периодически проводя жесткие атаки, ведь сам он по природе «панчер».

    Украинец в свою очередь умеет работать «под руками» соперника, но Геннадий хорошо бьет и в ближнем бою. Учитывая то, как Деревянченко получал в прошлом матче, можно спрогнозировать большое количество пропущенных ударов и в этом.

    Головкин хочет уйти красиво и он это сделает. На победу казаха дают 1.23, на победу украинца — 4.20, а на ничью предлагают коэффициент 23.0. Предлагаем поставить на досрочную победу первого с коэффициентом 2.15. 0

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    Головкин — Деревянченко. Прогноз (к. 2.15) и ставки на поединок по версии IBF и IBO 6 октября 2019 года. Прогноз на Головкин — Деревянченко. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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