В матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет «Денвер». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 5 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 5 место, одержав 45 победы и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:116). Лидер «золотых» Стефен Карри отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач.

Голден Стэйт — Денвер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.1014.001.88Бонус$1500

Не сыграют: На арену не выйдет защитник Гэри Пэйтон (травма пальца).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» четыре победы подряд, были обыграны «Мемфис» (134:125), «Сан-Антонио» (148:106), «Нью-Орлеан» (111:95), а ещё «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Майами» (86:112).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «нагетсы» занимают 3 место, одержав 47 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (106:113).

Не сыграют: В лазарете команды три защитника, у Кристиана Брауна травма ноги, у Джулиана Строутера и Пэйтона Уотсона травма колена. Также не сыграют два форварда: Арон Гордон (травма икры), Дарон Холмс (травма Ахилла), у центрового Николы Йокича травма лодыжки, под вопросом участие ещё двух баскетболистов.

Состояние команды: У «самородков» в последних пяти матчах две победы, успеха добились в играх против «Юты» (129:93) и «Милоуки» (127:117). Баскетболистам «Денвера» не хватило одного очка, чтобы обыграть «лесных волков» из Миннесоты (139:140) и 10 очков, чтобы победить «быков» из Чикаго (119:129).

Статистика для ставок

У «золотых» победная серия из четырех игр

За «Денвер» могут не сыграть 8 игроков

В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Голден Стэйт» (114:105, 119:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Голдена Стэйта» — 1.95.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» входит в тройку лидеров Западной конференции. В последних трёх играх они одерживали победу над «Голден Стэйт». Удастся ли им обыграть «золотых» четвёртый раз подряд, когда на арену могут не выйти 8 травмированных игроков? Интрига сохраняется.

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Голден Стейта» и «Денвера» забросили друг другу 219 очков.

Ставка: ТМ 233.5 с коэффициентом 1.93.