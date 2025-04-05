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    «Золотые» могут 4 раз проиграть «самородкам»

    Голден Стэйт — Денвер. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
    В матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» примет «Денвер». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 5 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Денвер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 05:00 Денвер

    Денвер

  • НБА
    •

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 5 место, одержав 45 победы и потерпев 31 поражение.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:116). Лидер «золотых» Стефен Карри отправил в кольцо соперника 37 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач.

    Голден Стэйт — Денвер: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: На арену не выйдет защитник Гэри Пэйтон (травма пальца).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: За последние пять игр у «золотых» четыре победы подряд, были обыграны «Мемфис» (134:125), «Сан-Антонио» (148:106), «Нью-Орлеан» (111:95), а ещё «Голден Стэйт» потерпел поражение в матче против «Майами» (86:112).

    «Денвер»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «нагетсы» занимают 3 место, одержав 47 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (106:113).

    Не сыграют: В лазарете команды три защитника, у Кристиана Брауна травма ноги, у Джулиана Строутера и Пэйтона Уотсона травма колена. Также не сыграют два форварда: Арон Гордон (травма икры), Дарон Холмс (травма Ахилла), у центрового Николы Йокича травма лодыжки, под вопросом участие ещё двух баскетболистов.

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    Состояние команды: У «самородков» в последних пяти матчах две победы, успеха добились в играх против «Юты» (129:93) и «Милоуки» (127:117). Баскетболистам «Денвера» не хватило одного очка, чтобы обыграть «лесных волков» из Миннесоты (139:140) и 10 очков, чтобы победить «быков» из Чикаго (119:129).

    Статистика для ставок

    • У «золотых» победная серия из четырех игр

    • За «Денвер» могут не сыграть 8 игроков

    • В этом сезоне «Денвер» дважды обыграл «Голден Стэйт» (114:105, 119:115)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Голдена Стэйта» — 1.95.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Денвер» входит в тройку лидеров Западной конференции. В последних трёх играх они одерживали победу над «Голден Стэйт». Удастся ли им обыграть «золотых» четвёртый раз подряд, когда на арену могут не выйти 8 травмированных игроков? Интрига сохраняется.

    Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Голден Стейта» и «Денвера» забросили друг другу 219 очков.

    Ставка: ТМ 233.5 с коэффициентом 1.93.

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    Голден Стэйт — Денвер: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 05.04.202505:00. «Золотые» могут 4 раз проиграть «самородкам»
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