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    Возьмёт ли «Нью-Йорк» реванш у иллинойсцев?

    «Чикаго» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 5 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 15 побед и 19 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Чикаго» потерпел поражение от «Вашингтона» (107:125).

    Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на одного игрока в предстоящей игре против «Нью-Йорка». Из строя из-за травмы икры выбыл Айо Досунму.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Чикаго», которая состояла из двух матчей. Ранее «быки» выиграли у «Милуоки» (116:111) и «Шарлотт» (115:108).

    «Нью-Йорк»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 24 выигрыша и 11 проигрышей.

    Последние матчи: Прервалась девятиматчевая победная серия «Нью-Йорка». В рамках минувшего игрового дня «никсы» проиграли «Оклахоме» (107:117).

    Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

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    Состояние команды: В победную серию «Нью-Йорка» вошли матчи против «Юты» (119:103), «Вашингтона» (126:106, 136:132), «Орландо» (108:85, 100:91), «Сан-Антонио» (117:114), «Торонто» (139:125), «Нью-Орлеана» (104:93), «Миннесоты» (133:107).

    Статистика для ставок

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Чикаго»

    • Прервалась девятиматчевая победная серия «Нью-Йорка»

    • В этом сезоне «Чикаго» обыграл «Нью-Йорк» (124:123)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Чикаго» — 2.67.

    ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.91.

    Прогноз: Всего одно очко разделило соперников в предыдущей очной встречи. Если посмотреть на статистику, то у «Нью-Йорка» есть все шансы взять реванш у «Чикаго» и добиться положительного результата в предстоящей игре.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» (-5) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Чикаго» и «Нью-Йорка» забросили друг другу 247 очков.

    Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Чикаго» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Нью-Йорк» реванш у иллинойсцев?
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