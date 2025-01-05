В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 5 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 15 побед и 19 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Чикаго» потерпел поражение от «Вашингтона» (107:125).

Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на одного игрока в предстоящей игре против «Нью-Йорка». Из строя из-за травмы икры выбыл Айо Досунму.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Чикаго», которая состояла из двух матчей. Ранее «быки» выиграли у «Милуоки» (116:111) и «Шарлотт» (115:108).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место. У команды наблюдается положительный баланс побед и поражений: 24 выигрыша и 11 проигрышей.

Последние матчи: Прервалась девятиматчевая победная серия «Нью-Йорка». В рамках минувшего игрового дня «никсы» проиграли «Оклахоме» (107:117).

Не сыграют: В лазарете команды Митчелл Робинсон, который получил травму лодыжки.

Состояние команды: В победную серию «Нью-Йорка» вошли матчи против «Юты» (119:103), «Вашингтона» (126:106, 136:132), «Орландо» (108:85, 100:91), «Сан-Антонио» (117:114), «Торонто» (139:125), «Нью-Орлеана» (104:93), «Миннесоты» (133:107).

Статистика для ставок

Прервалась двухматчевая победная серия «Чикаго»

Прервалась девятиматчевая победная серия «Нью-Йорка»

В этом сезоне «Чикаго» обыграл «Нью-Йорк» (124:123)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Чикаго» — 2.67.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.91.

Прогноз: Всего одно очко разделило соперников в предыдущей очной встречи. Если посмотреть на статистику, то у «Нью-Йорка» есть все шансы взять реванш у «Чикаго» и добиться положительного результата в предстоящей игре.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» (-5) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Чикаго» и «Нью-Йорка» забросили друг другу 247 очков.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.95.