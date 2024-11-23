Вашингтон
Бостон
«Вашингтон»
Турнирное положение: Так случилось, что есть более худшая команда стартового отрезка на Востоке, поэтому «Вашингтон» только на предпоследнем месте в таблице конференции.
Последние матчи: За девять последних поединков не было ни единого раза, чтобы «Вашингтон» хоть где-то был близко к победе.
Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Вашингтон» не сможет помочь Бей, залечивающий колено. Также есть сложности у Кулибали, повредившего голову, но он вполне может появиться на паркете.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в игре против «Бостона» подопечные Кифа не потеряют лицо и смогут не проиграть с огромной разницей в счете.
«Бостон»
Турнирное положение: За последнюю неделю «Бостон» решил главную для себя задачу — приблизился к лидирующему на «Кливленду» на ещё одну победу.
Последние матчи: Очный матч между этими клубами остался как раз за «Бостоном», но преимущество «Селтикс» не было таким подавляющим, как ожидали многие баскетбольные специалисты.
Травмированные игроки: Во встрече против столичного клуба за «Бостон» не сможет сыграть Порзингис, испытывающий проблемы с ногой ещё с прошлого сезона.
Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости проведут очередной разминочный матч, коих с начала сезона у них уже было предостаточно.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» проиграл девять последних матчей
- За «Бостоном» остались пять последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 8.80, а на победу «Бостона» — 1.08.
Прогноз: В этом поединке у «Вашингтона» никаких шансов на успех.
- 1.97Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.82Нью-Орлеан — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.76Филадельфия — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Две команды организуют огромный тотал этого поединка.
Ставка: Ф2 (-17) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.20.