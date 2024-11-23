В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Так случилось, что есть более худшая команда стартового отрезка на Востоке, поэтому «Вашингтон» только на предпоследнем месте в таблице конференции.

Последние матчи: За девять последних поединков не было ни единого раза, чтобы «Вашингтон» хоть где-то был близко к победе.

Травмированные игроки: В предстоящей игре за «Вашингтон» не сможет помочь Бей, залечивающий колено. Также есть сложности у Кулибали, повредившего голову, но он вполне может появиться на паркете.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что в игре против «Бостона» подопечные Кифа не потеряют лицо и смогут не проиграть с огромной разницей в счете.

«Бостон»

Турнирное положение: За последнюю неделю «Бостон» решил главную для себя задачу — приблизился к лидирующему на «Кливленду» на ещё одну победу.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Очный матч между этими клубами остался как раз за «Бостоном», но преимущество «Селтикс» не было таким подавляющим, как ожидали многие баскетбольные специалисты.

Травмированные игроки: Во встрече против столичного клуба за «Бостон» не сможет сыграть Порзингис, испытывающий проблемы с ногой ещё с прошлого сезона.

Общий тонус клуба: В игре против «Вашингтона» гости проведут очередной разминочный матч, коих с начала сезона у них уже было предостаточно.

Статистика для ставок

«Вашингтон» проиграл девять последних матчей

За «Бостоном» остались пять последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вашингтона» дают коэффициент 8.80, а на победу «Бостона» — 1.08.

Прогноз: В этом поединке у «Вашингтона» никаких шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Две команды организуют огромный тотал этого поединка.

Ставка: Ф2 (-17) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.20.