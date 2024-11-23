В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Последняя неделя для «Милуоки» оказалась самой позитивной с начала сезона. Клуб из Висконсина поднялся на восьмую строчку в восточной конференции.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Милуоки» проиграл всего лишь раз, и чувствуется уверенность в действиях лидеров.

Травмированные игроки: Миддлтон и Роллинс по-прежнему на больничном, а «Милуоки» учится обходиться без них.

Общий тонус клуба: Соотношение сил в предстоящей игре в пользу «Бакс», поскольку такие кадровые потери, как есть у «Индианы», не проходят бесследно.

«Индиана»

Турнирное положение: Результаты «Индианы» в глубокой просадке, поэтому неудивительно, что клуб Карлайла уже на 10 строчке в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В пяти последних поединках «Индиана» смогла победить всего лишь раз, что произошло в матче против «Хит».

Травмированные игроки: Джексон, Небхард, Уайзмен и Несмит по-прежнему недоступны «Индиане». Есть вопросы по Шеппарду, который может пропустить игру из-за растяжения брюшных мышц.

Общий тонус клуба: Вряд ли у гостей получится равная игра в матче против «Милуоки», поскольку у «оленей» наконец-то заиграли лидеры.

Статистика для ставок

У «Милуоки» за пять последних матчей одно поражение

У «Индианы» в пяти последних играх только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.52, а на победу «Индианы» — 2.64.

Прогноз: В этой игре «Милуоки» просто нельзя проигрывать, иначе клуб просто не поймут

Альтернативный прогноз: Даже с такими огромными проблемами по травмированным игрокам гости вполне могут ввязаться в перестрелку и много не уступить на набранным очкам «Милуоки».

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.18.