Милуоки
Индиана
«Милуоки»
Турнирное положение: Последняя неделя для «Милуоки» оказалась самой позитивной с начала сезона. Клуб из Висконсина поднялся на восьмую строчку в восточной конференции.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Милуоки» проиграл всего лишь раз, и чувствуется уверенность в действиях лидеров.
Травмированные игроки: Миддлтон и Роллинс по-прежнему на больничном, а «Милуоки» учится обходиться без них.
Общий тонус клуба: Соотношение сил в предстоящей игре в пользу «Бакс», поскольку такие кадровые потери, как есть у «Индианы», не проходят бесследно.
«Индиана»
Турнирное положение: Результаты «Индианы» в глубокой просадке, поэтому неудивительно, что клуб Карлайла уже на 10 строчке в восточной конференции.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Индиана» смогла победить всего лишь раз, что произошло в матче против «Хит».
Травмированные игроки: Джексон, Небхард, Уайзмен и Несмит по-прежнему недоступны «Индиане». Есть вопросы по Шеппарду, который может пропустить игру из-за растяжения брюшных мышц.
Общий тонус клуба: Вряд ли у гостей получится равная игра в матче против «Милуоки», поскольку у «оленей» наконец-то заиграли лидеры.
Статистика для ставок
- У «Милуоки» за пять последних матчей одно поражение
- У «Индианы» в пяти последних играх только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.52, а на победу «Индианы» — 2.64.
Прогноз: В этой игре «Милуоки» просто нельзя проигрывать, иначе клуб просто не поймут
- 1.82Нью-Орлеан — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Даже с такими огромными проблемами по травмированным игрокам гости вполне могут ввязаться в перестрелку и много не уступить на набранным очкам «Милуоки».
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.18.