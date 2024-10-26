В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 26 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Портленд» занял 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 61 поражение.

Последние матчи: «Портленд» проиграл стартовую игру нового сезона НБА, случилось это в домашней игре против «Голден Стэйт» (104:140).

Не сыграют: Не сыграют Шейдон Шарп (травма плеча), Матис Тибул (травма колена) и Роберт Уильямс (мышечная травма).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда».

«Нью-Орлеан»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» занял 7 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В итоге «пеликаны» получили путёвку в плей-офф, где проиграли «Оклахоме» (0:4 счет в серии).

Последние матчи: «Нью-Орлеан» начал новый сезон в НБА с уверенной победы над «Чикаго» (123:111). В составе луизианцев результативными действиями отметился форвард Брэндон Ингрэм. В кольцо соперника игрок забросил 33 очка.

Не сыграют: В лазарете команды форвард Трэй Мерфи, у игрока мышечная травма, с травмой руки будет отсутствовать защитник Деджанте Маррей.

Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось.

Один из ключевых баскетболистов «пеликанов» Мюррей получил перелом руки в матче против «Чикаго», а именно за две минуты до финальной сирены и выбыл на продолжительный срок. Игрок может пропустить значительную часть сезона.

Статистика для ставок

В межсезонье «Нью-Орлеан» одержал 1 победу и потерпел 4 поражения

В межсезонье «Портленд» одержал 3 победы и потерпел 1 поражение

В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Портленд» трижды сыграли (3:0 — в пользу «Нью-Орлеана»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Портленда» — 3.18.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Нью-Орлеан» без оглядки должен побеждать в предстоящем матче.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-6.5) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Как показала практика игр в межсезонье баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Чикаго» в среднем за игру забрасывают 220 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.93.