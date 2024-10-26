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    «Нью-Орлаен» одержит вторую победу подряд?

    «Портленд» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Нью-Орлеан»
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    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 26 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Октября 2024 года

    Портленд

  • НБА. Предсезонка
    •  Портленд 05:00 Нью-Орлеан

    Нью-Орлеан

  • НБА. Предсезонка
    •

    «Портленд»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Портленд» занял 15 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 61 поражение.

    Последние матчи: «Портленд» проиграл стартовую игру нового сезона НБА, случилось это в домашней игре против «Голден Стэйт» (104:140).

    Не сыграют: Не сыграют Шейдон Шарп (травма плеча), Матис Тибул (травма колена) и Роберт Уильямс (мышечная травма).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда».

    «Нью-Орлеан»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» занял 7 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения. В итоге «пеликаны» получили путёвку в плей-офф, где проиграли «Оклахоме» (0:4 счет в серии).

    Последние матчи: «Нью-Орлеан» начал новый сезон в НБА с уверенной победы над «Чикаго» (123:111). В составе луизианцев результативными действиями отметился форвард Брэндон Ингрэм. В кольцо соперника игрок забросил 33 очка.

    Не сыграют: В лазарете команды форвард Трэй Мерфи, у игрока мышечная травма, с травмой руки будет отсутствовать защитник Деджанте Маррей.

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    Состояние команды: Команда из Луизианы готовит замену Бэндону Ингрэму и молится, чтобы с Зайоном ничего не случилось.

    Один из ключевых баскетболистов «пеликанов» Мюррей получил перелом руки в матче против «Чикаго», а именно за две минуты до финальной сирены и выбыл на продолжительный срок. Игрок может пропустить значительную часть сезона.

    Статистика для ставок

    • В межсезонье «Нью-Орлеан» одержал 1 победу и потерпел 4 поражения

    • В межсезонье «Портленд» одержал 3 победы и потерпел 1 поражение

    • В сезоне 2023/2024 «Нью-Орлеан» и «Портленд» трижды сыграли (3:0 — в пользу «Нью-Орлеана»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Портленда» — 3.18.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» без оглядки должен побеждать в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-6.5) с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Как показала практика игр в межсезонье баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Чикаго» в среднем за игру забрасывают 220 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Портленд» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлаен» одержит вторую победу подряд?
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