«Нью-Йорк»
Турнирное положение: После одного сыгранного матча «Нью-Йорк» располагается на предпоследнем месте в своей конференции, ибо разница в проигранной встрече была более, чем приличная.
Последние матчи: Пока что говорить о замыслах Тибодо преждевременно, но состав у «Нью-Йорка» подобрался топовый.
Травмированные игроки: Сыгран только один матч регулярного сезона, а у «Нью-Йорка» уже не могут играть Ачиува и Робинсон.
Общий тонус клуба: В матче против «Индианы» придется очень постараться, чтобы добыть победу, поскольку клуб из Индианаполиса также умеет хорошо защищаться.
«Индиана»
Турнирное положение: После старта сезона «Индиане» есть чем хвастаться, поскольку команда Карлайла располагается на пятом промежуточном месте в таблице Востока.
Последние матчи: В единственном сыгранном матче против «Пистонс» «Индиана» играла так, как будто она ещё в отпуске, но это не помешало ей добыть необходимую победу.
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Индианы» нет, но матч может пропустить Джексон, который испытывает определённый дискомфорт с пахом.
Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорка» будет серьезным испытанием для «иноходцев», поскольку «Никс» серьезно укрепились в межсезонье.
Статистика для ставок
- «Никс» проиграли два последних проведённых матча
- За пять последних очных поединков «Индиана» выиграла четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.47, а на победу «Индианы» — 2.82.
Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за провал в первом матче сезона
- 2.11Денвер — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.79Кливленд — Детройт: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
- 1.81Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет осторожный баскетбол, который не порадует поклонников большим количество набранных очков
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.18.