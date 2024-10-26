В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 26 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: После одного сыгранного матча «Нью-Йорк» располагается на предпоследнем месте в своей конференции, ибо разница в проигранной встрече была более, чем приличная.

Последние матчи: Пока что говорить о замыслах Тибодо преждевременно, но состав у «Нью-Йорка» подобрался топовый.

Травмированные игроки: Сыгран только один матч регулярного сезона, а у «Нью-Йорка» уже не могут играть Ачиува и Робинсон.

Общий тонус клуба: В матче против «Индианы» придется очень постараться, чтобы добыть победу, поскольку клуб из Индианаполиса также умеет хорошо защищаться.

«Индиана»

Турнирное положение: После старта сезона «Индиане» есть чем хвастаться, поскольку команда Карлайла располагается на пятом промежуточном месте в таблице Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В единственном сыгранном матче против «Пистонс» «Индиана» играла так, как будто она ещё в отпуске, но это не помешало ей добыть необходимую победу.

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Индианы» нет, но матч может пропустить Джексон, который испытывает определённый дискомфорт с пахом.

Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорка» будет серьезным испытанием для «иноходцев», поскольку «Никс» серьезно укрепились в межсезонье.

Статистика для ставок

«Никс» проиграли два последних проведённых матча

За пять последних очных поединков «Индиана» выиграла четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.47, а на победу «Индианы» — 2.82.

Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за провал в первом матче сезона

Альтернативный прогноз: Будет осторожный баскетбол, который не порадует поклонников большим количество набранных очков

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.18.