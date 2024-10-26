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    «Нью-Йорк» реабилитируется за провал с «Бостоном»?

    «Нью-Йорк» — «Индиана». Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 26 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: После одного сыгранного матча «Нью-Йорк» располагается на предпоследнем месте в своей конференции, ибо разница в проигранной встрече была более, чем приличная.

    Последние матчи: Пока что говорить о замыслах Тибодо преждевременно, но состав у «Нью-Йорка» подобрался топовый.

    Травмированные игроки: Сыгран только один матч регулярного сезона, а у «Нью-Йорка» уже не могут играть Ачиува и Робинсон.

    Общий тонус клуба: В матче против «Индианы» придется очень постараться, чтобы добыть победу, поскольку клуб из Индианаполиса также умеет хорошо защищаться.

    «Индиана»

    Турнирное положение: После старта сезона «Индиане» есть чем хвастаться, поскольку команда Карлайла располагается на пятом промежуточном месте в таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В единственном сыгранном матче против «Пистонс» «Индиана» играла так, как будто она ещё в отпуске, но это не помешало ей добыть необходимую победу.

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Индианы» нет, но матч может пропустить Джексон, который испытывает определённый дискомфорт с пахом.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Йорка» будет серьезным испытанием для «иноходцев», поскольку «Никс» серьезно укрепились в межсезонье.

    Статистика для ставок

    • «Никс» проиграли два последних проведённых матча

    • За пять последних очных поединков «Индиана» выиграла четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.47, а на победу «Индианы» — 2.82.

    Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за провал в первом матче сезона

    Альтернативный прогноз: Будет осторожный баскетбол, который не порадует поклонников большим количество набранных очков

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.18.

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