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    «Нью-Йорк» не позволит победить «Майами»?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Касейя Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Последние результаты «Майами» радуют, и есть ощущение, что в предстоящем плей-офф клуб Споэлстры снова знатно пошумит.

    Последние матчи: В двух последних поединках игроки «Хит» не заметили «Вашингтон» (119:107) и «Портленд» (142:82)

    Травмированные игроки: У филиппинского специалиста постепенно начинают выздоравливать баскетболисты. Не смогут принять участие в предстоящей игре только Ричардсон и Хирро.

    Общий тонус клуба: Шансы на то, чтобы победить куда более ослабленный «Нью-Йорк», очень даже неплохие.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Структурный баскетбол «Нью-Йорка» не сильно пошатнулся даже с отсутствием главных лидеров клуба.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Определённая просадка в результатах была, но проигрывать всего лишь одно очко «Оклахоме» (112:113) без своих звезд — это действительно уровень.

    Травмированные игроки: В середине сезона Тибодо потерял максимальное количество игроков из-за травм, поэтому отсутствие в предстоящем матче Ануоби, Робинсона и Рэндла нисколько не удивляет.

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    Общий тонус клуба: Матч с «Майами» будет тяжелым, поскольку команда из Флориды также выбралась из кризиса, но победить вполне реально

    Статистика для ставок

    • У «Хит» две победы в двух последних поединках

    • «Майами» проиграл «Нью-Йорку» два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.69, а на победу «Нью-Йорка» — 2.25.

    Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: В этой игре не стоит ждать результативного баскетбола.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.09.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» не позволит победить «Майами»?
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