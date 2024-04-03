«Майами»
Турнирное положение: Последние результаты «Майами» радуют, и есть ощущение, что в предстоящем плей-офф клуб Споэлстры снова знатно пошумит.
Последние матчи: В двух последних поединках игроки «Хит» не заметили «Вашингтон» (119:107) и «Портленд» (142:82)
Травмированные игроки: У филиппинского специалиста постепенно начинают выздоравливать баскетболисты. Не смогут принять участие в предстоящей игре только Ричардсон и Хирро.
Общий тонус клуба: Шансы на то, чтобы победить куда более ослабленный «Нью-Йорк», очень даже неплохие.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Структурный баскетбол «Нью-Йорка» не сильно пошатнулся даже с отсутствием главных лидеров клуба.
Последние матчи: Определённая просадка в результатах была, но проигрывать всего лишь одно очко «Оклахоме» (112:113) без своих звезд — это действительно уровень.
Травмированные игроки: В середине сезона Тибодо потерял максимальное количество игроков из-за травм, поэтому отсутствие в предстоящем матче Ануоби, Робинсона и Рэндла нисколько не удивляет.
Общий тонус клуба: Матч с «Майами» будет тяжелым, поскольку команда из Флориды также выбралась из кризиса, но победить вполне реально
Статистика для ставок
- У «Хит» две победы в двух последних поединках
- «Майами» проиграл «Нью-Йорку» два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.69, а на победу «Нью-Йорка» — 2.25.
Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.
- 1.84Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.99Вашингтон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.25Чикаго — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: В этой игре не стоит ждать результативного баскетбола.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.
Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.09.