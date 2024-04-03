В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Касейя Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Последние результаты «Майами» радуют, и есть ощущение, что в предстоящем плей-офф клуб Споэлстры снова знатно пошумит.

Последние матчи: В двух последних поединках игроки «Хит» не заметили «Вашингтон» (119:107) и «Портленд» (142:82)

Травмированные игроки: У филиппинского специалиста постепенно начинают выздоравливать баскетболисты. Не смогут принять участие в предстоящей игре только Ричардсон и Хирро.

Общий тонус клуба: Шансы на то, чтобы победить куда более ослабленный «Нью-Йорк», очень даже неплохие.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Структурный баскетбол «Нью-Йорка» не сильно пошатнулся даже с отсутствием главных лидеров клуба.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Определённая просадка в результатах была, но проигрывать всего лишь одно очко «Оклахоме» (112:113) без своих звезд — это действительно уровень.

Травмированные игроки: В середине сезона Тибодо потерял максимальное количество игроков из-за травм, поэтому отсутствие в предстоящем матче Ануоби, Робинсона и Рэндла нисколько не удивляет.

Общий тонус клуба: Матч с «Майами» будет тяжелым, поскольку команда из Флориды также выбралась из кризиса, но победить вполне реально

Статистика для ставок

У «Хит» две победы в двух последних поединках

«Майами» проиграл «Нью-Йорку» два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.69, а на победу «Нью-Йорка» — 2.25.

Прогноз: Гости имеют весьма неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: В этой игре не стоит ждать результативного баскетбола.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТМ 214 с коэффициентом 2.09.