В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на арене «Пэйком Центр» 15 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: «Громобойцы» потеряли первое место в турнирной таблице Западаной конференции. На данный момент «Оклахома» занимает вторую строчку, сыграв 65 матчей при 45 победах и 20 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» на своей арене потерпела неудачу в матче против «Индианы» (111:121).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В строй команды вернулся один из ведущих игроков «Оклахомы» Джейлин Уильямс, у которого было травмировано колено.

Прервалась победная серия «Оклахомы» из трёх матчей, в которых команда смогла обыграть «Мемфис» (124:93), «Майами» (107:100) и «Портленд» (128:120).

«Даллас»

Турнирное положение: «Техасские ковбои» подтягиваются к зоне плей-офф, от 6 места «Даллас» отделяет всего одна победа. На данный момент техасцы расположились на 8 строчке, сыграв 66 матчей. У команды положительный баланс встреч: 38 побед и 28 поражений.

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Последние матчи: «Даллас» продлил победную серию, выиграв у «Голден Стэйт» (109:99) в минувшем туре. В составе «ковбоев» лучшего показателя добился Кайри Ирвинг, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач.

Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Даллас» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо успешной игры над «Голден Стэйт», «техасские ковбои» также переиграли «Чикаго» (127:92), «Детройт» (142:124) и «Майами» (114:108).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Даллас» и «Оклахома» играли 2 раза

В первом круге «Оклахома» переиграла «Даллас» со счётом 126:120

«Даллас» смог обыграть «Оклахому» со счётом 146:111

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Далласа» — 5.28.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Обе команды примерно равны по силам, выиграть может абсолютно любая, к тому же чаша весов уравновешена. Баскетболисты «Далласа» и «Оклахомы» обменялись победами (1:1). Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Оклахомы» и «Далласа» забрасывают друг другу 250 очков.

Ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.60.