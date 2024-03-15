ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Басрелона» — «Наполи»ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде «Милан»«Славия» — «Милан» 1:3. Онлайн «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
  • 01:14
    • Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
  • 01:00
    • «Аталанта» прошла «Спортинг», «Байер» с трудом победил «Карабах» в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    «Оклахома» и «Даллас» устроят баскетбольное шоу?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс»- «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на арене «Пэйком Центр» 15 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Громобойцы» потеряли первое место в турнирной таблице Западаной конференции. На данный момент «Оклахома» занимает вторую строчку, сыграв 65 матчей при 45 победах и 20 поражениях.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» на своей арене потерпела неудачу в матче против «Индианы» (111:121).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся один из ведущих игроков «Оклахомы» Джейлин Уильямс, у которого было травмировано колено.

    Прервалась победная серия «Оклахомы» из трёх матчей, в которых команда смогла обыграть «Мемфис» (124:93), «Майами» (107:100) и «Портленд» (128:120).

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Техасские ковбои» подтягиваются к зоне плей-офф, от 6 места «Даллас» отделяет всего одна победа. На данный момент техасцы расположились на 8 строчке, сыграв 66 матчей. У команды положительный баланс встреч: 38 побед и 28 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Даллас» продлил победную серию, выиграв у «Голден Стэйт» (109:99) в минувшем туре. В составе «ковбоев» лучшего показателя добился Кайри Ирвинг, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач.

    Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс, дисквалифицированных на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Даллас» выдаёт победную серию из четырёх матчей. Помимо успешной игры над «Голден Стэйт», «техасские ковбои» также переиграли «Чикаго» (127:92), «Детройт» (142:124) и «Майами» (114:108).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Даллас» и «Оклахома» играли 2 раза

    • В первом круге «Оклахома» переиграла «Даллас» со счётом 126:120

    • «Даллас» смог обыграть «Оклахому» со счётом 146:111

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Далласа» — 5.28.

    ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Обе команды примерно равны по силам, выиграть может абсолютно любая, к тому же чаша весов уравновешена. Баскетболисты «Далласа» и «Оклахомы» обменялись победами (1:1). Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-14.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Оклахомы» и «Далласа» забрасывают друг другу 250 очков.

    Ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.07
  • Прогноз на матч Бостон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чикаго — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нефтчи — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.39
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Александрия — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» и «Даллас» устроят баскетбольное шоу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры