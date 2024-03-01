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    «Голден Стэйт» оформит легкую победу?

    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 01 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Марта 2024 года

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Проблемы «Нью-Йорка» с травмированными продолжают давать о себе знать, но даже в такой ситуации клуб Тибодо продолжает держаться в середине проходной восьмерки.

    Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче против «Нью-Орлена» клуб Рэндла и Брансона проиграл в одну калитку (92:115).

    Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Никебокерс» не может рассчитывать на Ануоби, Робинсона, Брансона, Хартенштайна и Рэндла.

    Общий тонус клуба: С такими проблемами по стартовому составу хозяевам рассчитывать на успех в игре против довольно хорошо укомплектованных «воинов» наивно.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Голден Стэйт» окончательно выбрался из кризиса, в котором он находился почти половину регулярного сезона.
    Но сейчас подопечные Керра хотя бы попадают в плей-офф

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За 11 последних встреч клуб калифорнийский клуб проиграл всего лишь два раза, что позволило ему продвинуться сразу на четыре строчки по турнирной таблице.

    Травмированные игроки: Помимо бразильца Сантоса принимать участие в матчах также не может Эндрю Уиггинс.

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    Общий тонус клуба: Матч против проблемного «Нью-Йорка» должен сложиться для гостей максимально удачно.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» проиграл три из последних четырех матчей между этими клубами

    • «Никс» дома за пять последних матчей смогли победить только один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.98, а на победу «Голден Стэйт» — 1.71.

    Прогноз: «Голден Стэйт» выиграет этот матч достаточно легко.

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    • Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативную игру.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.27.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 1.71. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» оформит легкую победу?
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