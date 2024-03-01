В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 01 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Проблемы «Нью-Йорка» с травмированными продолжают давать о себе знать, но даже в такой ситуации клуб Тибодо продолжает держаться в середине проходной восьмерки.

Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче против «Нью-Орлена» клуб Рэндла и Брансона проиграл в одну калитку (92:115).

Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Никебокерс» не может рассчитывать на Ануоби, Робинсона, Брансона, Хартенштайна и Рэндла.

Общий тонус клуба: С такими проблемами по стартовому составу хозяевам рассчитывать на успех в игре против довольно хорошо укомплектованных «воинов» наивно.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Голден Стэйт» окончательно выбрался из кризиса, в котором он находился почти половину регулярного сезона.

Но сейчас подопечные Керра хотя бы попадают в плей-офф

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За 11 последних встреч клуб калифорнийский клуб проиграл всего лишь два раза, что позволило ему продвинуться сразу на четыре строчки по турнирной таблице.

Травмированные игроки: Помимо бразильца Сантоса принимать участие в матчах также не может Эндрю Уиггинс.

Общий тонус клуба: Матч против проблемного «Нью-Йорка» должен сложиться для гостей максимально удачно.

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» проиграл три из последних четырех матчей между этими клубами

«Никс» дома за пять последних матчей смогли победить только один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.98, а на победу «Голден Стэйт» — 1.71.

Прогноз: «Голден Стэйт» выиграет этот матч достаточно легко.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативную игру.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.27.