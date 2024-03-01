«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Проблемы «Нью-Йорка» с травмированными продолжают давать о себе знать, но даже в такой ситуации клуб Тибодо продолжает держаться в середине проходной восьмерки.
Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче против «Нью-Орлена» клуб Рэндла и Брансона проиграл в одну калитку (92:115).
Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Никебокерс» не может рассчитывать на Ануоби, Робинсона, Брансона, Хартенштайна и Рэндла.
Общий тонус клуба: С такими проблемами по стартовому составу хозяевам рассчитывать на успех в игре против довольно хорошо укомплектованных «воинов» наивно.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Голден Стэйт» окончательно выбрался из кризиса, в котором он находился почти половину регулярного сезона.
Но сейчас подопечные Керра хотя бы попадают в плей-офф
Последние матчи: За 11 последних встреч клуб калифорнийский клуб проиграл всего лишь два раза, что позволило ему продвинуться сразу на четыре строчки по турнирной таблице.
Травмированные игроки: Помимо бразильца Сантоса принимать участие в матчах также не может Эндрю Уиггинс.
Общий тонус клуба: Матч против проблемного «Нью-Йорка» должен сложиться для гостей максимально удачно.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» проиграл три из последних четырех матчей между этими клубами
- «Никс» дома за пять последних матчей смогли победить только один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.98, а на победу «Голден Стэйт» — 1.71.
Прогноз: «Голден Стэйт» выиграет этот матч достаточно легко.
Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативную игру.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.27.