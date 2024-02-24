«Хьюстон»
Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 24 победы и потерпев 31 поражение.
Последние матчи: «Ракеты» не могут выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Нью-Орлеану» (105:127).
Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Под вопросом участие Реджи Буллок, который травмировал спину.
Состояние команды: Восстановились от травмы Фред Ванвлит и Кэм Уитмор, их возвращение может успешно сказаться на игре «Хьюстона». А пока в последних пяти матчах команда потерпела 4 поражения, проиграв «Мемфису» (113:121), «Атланте» (113:122) и «Торонто» (104:107).
«Финикс»
Турнирное положение: «Финикс» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 33 победы и 23 поражения.
Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из двух матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Далласу» (113:123).
Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. С мышечной травмой в лазарете «Финикса» находится Брэдли Бил. Дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Хьюстоном».
Статистика для ставок
- «Финикс» в этом сезоне обыграл «Хьюстон» (129:113)
- Выигрышная серия «Финикса» состояла из двух матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Хьюстона» — 2.36.
ТБ 231 и ТМ 231 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.
Прогноз: «Финикс» сейчас выглядит в лучшей форме, чем его соперник «Хьюстон». Однако хозяева могут преподнести сюрприз сопернику. Чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: 242 очка забросили баскетболисты «Хьюстон» и «Финикса» друг другу в прошлой встрече. Так что команды могут сыграть в открытый баскетбол и в предстоящей игре.
Ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.09.