ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
    Все новости спорта

    «Финикс» увезет победу из Хьюстона?

    «Хьюстон» — «Финикс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Тойота Арена» 24 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 24 победы и потерпев 31 поражение.

    Последние матчи: «Ракеты» не могут выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Нью-Орлеану» (105:127).

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Под вопросом участие Реджи Буллок, который травмировал спину.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Восстановились от травмы Фред Ванвлит и Кэм Уитмор, их возвращение может успешно сказаться на игре «Хьюстона». А пока в последних пяти матчах команда потерпела 4 поражения, проиграв «Мемфису» (113:121), «Атланте» (113:122) и «Торонто» (104:107).

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 33 победы и 23 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из двух матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Далласу» (113:123).

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. С мышечной травмой в лазарете «Финикса» находится Брэдли Бил. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Хьюстоном».

    Статистика для ставок

    • «Финикс» в этом сезоне обыграл «Хьюстон» (129:113)

    • Выигрышная серия «Финикса» состояла из двух матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Хьюстона» — 2.36.

    ТБ 231 и ТМ 231 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

    Прогноз: «Финикс» сейчас выглядит в лучшей форме, чем его соперник «Хьюстон». Однако хозяева могут преподнести сюрприз сопернику. Чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: 242 очка забросили баскетболисты «Хьюстон» и «Финикса» друг другу в прошлой встрече. Так что команды могут сыграть в открытый баскетбол и в предстоящей игре.

    Ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Меньшик — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсунспор — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» увезет победу из Хьюстона?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры