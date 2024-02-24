В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Тойота Арена» 24 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 24 победы и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Ракеты» не могут выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре баскетболисты «Хьюстона» проиграли «Нью-Орлеану» (105:127).

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Под вопросом участие Реджи Буллок, который травмировал спину.

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Состояние команды: Восстановились от травмы Фред Ванвлит и Кэм Уитмор, их возвращение может успешно сказаться на игре «Хьюстона». А пока в последних пяти матчах команда потерпела 4 поражения, проиграв «Мемфису» (113:121), «Атланте» (113:122) и «Торонто» (104:107).

«Финикс»

Турнирное положение: «Финикс» занимает 6 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 33 победы и 23 поражения.

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Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из двух матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Далласу» (113:123).

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. С мышечной травмой в лазарете «Финикса» находится Брэдли Бил. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Хьюстоном».

Статистика для ставок

«Финикс» в этом сезоне обыграл «Хьюстон» (129:113)

Выигрышная серия «Финикса» состояла из двух матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Хьюстона» — 2.36.

ТБ 231 и ТМ 231 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: «Финикс» сейчас выглядит в лучшей форме, чем его соперник «Хьюстон». Однако хозяева могут преподнести сюрприз сопернику. Чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: 242 очка забросили баскетболисты «Хьюстон» и «Финикса» друг другу в прошлой встрече. Так что команды могут сыграть в открытый баскетбол и в предстоящей игре.

Ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.09.