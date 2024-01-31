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    «Индиана» может обыграть «Селтикс» ещё раз?

    «Бостон» — «Индиана». Ставка (1.74) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Индиана»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 31 Января 2024 года

    «Бостон»

    «Бостон» полностью провалился в матче против «Клипперс», но команде Мазуллы удалось отчасти реабилитироваться в матче против «Нью-Орлеана».

    Проблемы с игрой видны невооруженным глазом, а поддержки Хорфорда и Порзингиса также не достает, поскольку они в данный момент времени травмированы.

    Хочется надеяться, что взаимозаменяемости баскетболистов вернется на прежний уровень, где соперник не мог понять, сколько позиций за матч изменили некоторые баскетболисты «Селтикс».

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Индианы» легкой прогулки не предвидится, поскольку последний матч между этими соперниками остался как раз за «иноходцами».

    «Индиана»

    «Индиана» в последних поединках наконец-то адаптировала под свою модель игры Сиакама, который появился в составе по ходу января.

    Карлайл умеет находить на паркете место всем, причем он это делает не бездумно, а максимально продуктивно для будущих результатов клуба.

    Последнюю победу над «Мемфисом» не назовешь чем-то сверхординарным, а вот, чтобы выиграть у «Филадельфии» и «Финикса», нужно было очень постараться.

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    В предстоящем поединке против «Бостона» ожидается максимально интересный баскетбол, где тренерская дуэль будет во главе угла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.37, победа «Индианы» — 2.69.

    Прогноз: «Бостон» имеет больше шансов на успех, но победа не дастся ему легко.

    Альтернативный прогноз: Встреча не заставит нейтральных болельщиков скучать.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.19.

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    «Бостон» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» может обыграть «Селтикс» ещё раз?
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