В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» полностью провалился в матче против «Клипперс», но команде Мазуллы удалось отчасти реабилитироваться в матче против «Нью-Орлеана».

Проблемы с игрой видны невооруженным глазом, а поддержки Хорфорда и Порзингиса также не достает, поскольку они в данный момент времени травмированы.

Хочется надеяться, что взаимозаменяемости баскетболистов вернется на прежний уровень, где соперник не мог понять, сколько позиций за матч изменили некоторые баскетболисты «Селтикс».

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В игре против «Индианы» легкой прогулки не предвидится, поскольку последний матч между этими соперниками остался как раз за «иноходцами».

«Индиана»

«Индиана» в последних поединках наконец-то адаптировала под свою модель игры Сиакама, который появился в составе по ходу января.

Карлайл умеет находить на паркете место всем, причем он это делает не бездумно, а максимально продуктивно для будущих результатов клуба.

Последнюю победу над «Мемфисом» не назовешь чем-то сверхординарным, а вот, чтобы выиграть у «Филадельфии» и «Финикса», нужно было очень постараться.

В предстоящем поединке против «Бостона» ожидается максимально интересный баскетбол, где тренерская дуэль будет во главе угла.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.37, победа «Индианы» — 2.69.

Прогноз: «Бостон» имеет больше шансов на успех, но победа не дастся ему легко.

Альтернативный прогноз: Встреча не заставит нейтральных болельщиков скучать.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.19.